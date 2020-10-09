23歲男欠錢被打「報復開2槍」！害路人下體中彈...殺人未遂偵辦

▲23歲郭姓男子日前欠錢被打，開2槍報復羅姓債主，卻波及路人。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、柯沛辰／新北報導

新北市新莊深夜槍響，2人中彈送醫。警方初步調查，23歲郭男3個月前積欠1萬元債務，30歲羅姓債主不滿郭欠錢不還，曾動手毆打。郭男懷恨在心，8日晚間持仿貝瑞塔手槍前往尋仇，朝羅男左腿開槍，不料17歲李姓少年剛好從旁路過，當場被流彈打中下體，導致2人雙雙送醫。

據了解，當時郭男持槍尋找羅姓仇家，一見對方從住處外出，立刻上前堵人，二話不說就朝羅男左大腿連開2槍，羅男中彈後，流彈波及一名路過的李姓少年，害得少年當場倒地，一度痛得說不出話來。

民眾見狀報案，警消將2人送往亞東醫院急救，所幸並無生命危險。不過，抵達醫院前，載送李姓少年的救護車又與一輛機車發生碰撞，不能輕易離開事故現場，因此新北消防局只好加派2輛救護車，將少年及受傷騎士送往醫院。

▲新莊偵查隊長林子翔說明案情。（圖／記者陳豐德翻攝）

案發後，郭嫌主動騎車前往新莊警分局偵查隊投案，並繳交犯案用的仿貝瑞塔手槍。員警受理後，當場將人逮捕，並在槍枝內取出10發子彈。

警方初步了解，郭男與羅男有債務糾紛，曾借款1萬元，但羅男催討不成，動手毆打郭男，讓郭男懷恨在心，因此晚間拿出預藏槍枝犯案。目前警方正在釐清槍枝來源，9日將依殺人未遂罪嫌移送郭嫌。

▲全案朝殺人未遂偵辦，預計9日移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

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