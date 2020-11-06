聯絡簿簽鬼滅之刃！釣出神人們「超浮誇PK」　粉絲淚讚：畫之呼吸

記者周亭瑋／綜合報導

日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台上映3天，霸氣突破1億大關。擅長畫畫的林爸爸搭上熱潮，有兩天在聯絡簿上手繪出劇中角色，超猛成品引來熱烈回響，更有粉絲笑說，「為什麼感覺你畫圖跟呼吸一樣簡單XD。」

▲畫得很傳神。（圖／「林爸爸簽聯絡簿啦」授權引用）

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畫聯絡簿出名的林爸爸，經常在簽名欄手繪出不同插圖，包括之前的小鬼（黃鴻升）、灌籃高手、名偵探柯南等，讓廣大網友讚嘆不已，最近他也跟上鬼滅熱潮，分兩天畫出煉獄杏壽郎和猗窩座，再度掀起討論。

▲林爸爸用鬼滅之刃簽名。（圖／「林爸爸簽聯絡簿啦」授權引用）

林爸爸向《ETtoday新聞雲》記者笑說，「這個大概花了4、50分鐘左右，主要看插圖的難易度。」而超猛塗鴉也釣出神人們留言大PK，像是國中老師在學生畢冊留下傳神之作，甚至有網友做出「炎柱便當」。

對此，網友們紛紛大讚，「終於回來了」、「超厲害的088～」、「太強了啦」、「猗窩座跟大哥都好棒」、「林爸爸有缺兒子嗎」、「與生俱來的繪畫天賦」；另外，不少劇迷也直呼，「畫柱-畫之呼吸法」、「今天去看完了~炎柱」、「超好看的哦哦哦哦，然後看完哭得要死」。

▼釣出其他神作。（圖／「林爸爸簽聯絡簿啦」授權引用）