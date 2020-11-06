懷孕25周！醫一查驚「子宮空空」　她淚吐真相：我以為是乖寶寶





▲人妻子宮外孕，卻不捨孩子險賠命。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

子宮外孕一旦發生，必須馬上終止妊娠。但對於湖北黃岡的王姓人妻來說，可能是愛子心切，發生子宮外孕後，竟然直接忽視，仍舊讓胎兒繼續成長，結果硬生生把個胎兒變成了體內的「定時炸彈」。

據《湖北經視》報導，懷孕到2個月的時候，王女就突發腹痛到醫院檢查。醫生判斷為子宮外孕，必須立即手術，終止妊娠。對於醫生的判斷，她卻沒往心裡去。

武漢協和醫院產科主任鄒麗解釋，「患者當時對於診斷有些懷疑，因為沒有劇烈腹疼，慢慢肚子也長大了，覺得被誤診了，想說孩子應該是個好寶寶，所以有僥倖心理。」

隨著時間的推移，王女懷到25周的時候，突然發現身體開始不對勁了，各種不適反應紛紛出現，血壓高，心動過速，還有一些妊娠期水腫，合併貧血等。

王女到醫院一檢查，醫生發現，她子宮空空，腹中的胎兒跑到了腹腔內；由於胎兒發育需要大量的血液供給，因此胎盤上的各種血管已經長到腹腔各器官上。

醫生指出，如果胎兒繼續妊娠不僅無法長大，最終還會死亡，而且還會出現各種感染的風險，危及孕婦生命安全。鄒麗解釋，「羊水到一定時候就會破了，孩子會在腹腔內死亡，死亡胎盤就會出現一些血管斷裂，導致腹腔大出血。」

最終，醫生經過3個小時的緊急手術幫助王女取出了腹腔中的胎兒。醫生表示，腹腔妊娠的後果可能是災難性的，孕產婦死亡率高達25%。專家提醒產婦，如果診斷為子宮外孕，應積極處理，千萬不可延誤病情造成不可挽回的後果。

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