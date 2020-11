快訊／川普宣布：將對所有「拜登勝選州」發動法律挑戰

記者趙蔡州/綜合報導

美國總統大選仍在進行中,目前由民主黨拜登佔據優勢,川普選情告急。川普6日凌晨在推特表示,他們將在每一個拜登聲稱勝選的州,發起「選票詐欺」與「州選舉舞弊」的法律訴訟,他最後甚至強調「有大量的證據,只要看新聞就能明白,我們會贏得獲勝,美國第一!」

根據外媒報導,截至6日凌晨0時為止,拜登與川普的選舉人票數為264:214,雙方都還未達到當選門檻270票,不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大,分析指出若是川普想要連任,那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

▲美國共和黨總統候選人川普。(圖/路透社)

川普6日凌晨突然在推特表示,「我們將對每一個拜登聲稱勝選的州,發起『選票詐欺』與『州選舉舞弊』的法律挑戰,有大量的證據,只要看新聞就能明白,我們會贏得獲勝,美國第一」。不過該文章發布後,隨即遭到推特標記上「部分或全部內容出現爭議、且可能產生誤導」等警告字眼。

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!