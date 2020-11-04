新北貢寮利洋宮「提籃觀音」　祈求人船平安漁獲豐收

▲新北貢寮「利洋宮」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

您見過「手提魚籃」的觀音嗎？全台到處可見供奉觀音佛祖的寺廟，但新北貢寮卯澳漁村建廟百餘年的「利洋宮」，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民每次出海捕魚前，都會前來祈求人船平安、漁獲豐收。

民政局長柯慶忠表示，觀音是佛教的大菩薩，民眾心中最虔誠的信仰。傳說觀音三十三法相中，有一手提魚籃的觀音形象，信眾尊稱為提籃觀音。提籃觀音故事多次出現在文獻記載中，而在貢寮卯澳漁村的利洋宮，是全台唯一主祀魚籃觀音的宮廟，極具特色。

利洋宮主任委員吳阿朝說，早年貢寮居民多以捕魚為業，相傳1830年漁民海岸釣魚時見海上漂流神像，拾起一看是提籃觀世音菩薩即迎回家奉祀，後因信眾日增故建廟安座，名為「利洋宮」，象徵大吉利海洋之意。爾後廟貌經多次改建成現今規模，並配祀天上聖母、水仙尊王及福德正神，守護地方逾百年。

▲傳說觀音三十三法相中，有一手提魚籃的觀音形象，信眾尊稱為提籃觀音。

福連里長吳文益表示，農曆6月19日是觀世音菩薩成道日，利洋宮每三年都會舉行大型廟會活動，讓旅外鄉親可回來共襄盛會。今年8月8日正逢三年一次的慶典，特色「神明過火」遵承傳統科儀，由法師開火路引導眾神轎過火，漁村家家戶戶設香案誠祈求神明庇佑，消災解厄保平安。

宗教禮俗科長賴小萍說，利洋宮現仍保存清光緒年間重修的石柱一對，主祀的提籃觀音有象徵豐收的吉祥寓意，早期漁民每回出海前都會前往祭拜，祈求順利。廟內配祀的水仙尊王也相當特別，據說水仙尊王神像的鬍鬚每年都在增長，信眾無不稱奇。

貢寮區福連里的卯澳漁村，有極具人文特色的石頭厝建築，漁村更以「心靈角落」為主題，曾榮獲第三屆全國十大魅力漁港。卯澳的石頭厝是就地取材的典範，石材是來自海岸的砂岩，屋架取自後山的竹材，屋頂在過去多以野生茅草鋪成，是頗具特色的建築，到東北角小鎮時不妨到此一遊。

民政局表示，新北市主祀觀世音菩薩的廟宇有48間，都秉持菩薩慈悲濟世的精神熱心公益，農曆9月19日(國曆11月4日)為恭祝觀世音菩薩出家紀念，板橋接雲寺、財團法人新北市竹林山觀音寺及金龍山北峰寺皆辦理祈福法會，歡迎市民就近前往祈福。

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