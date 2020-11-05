藝FUN券使用累計「破9.2億」期限倒數！網曝：買書超划算

▲文化部加碼「藝FUN券」使用期限倒數中，不少網友分享自己用來買書。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼的「藝FUN券」使用期限倒數中，其中數位券至12月31日止，換言之僅剩不到2個月時間，而紙本券期限至明年2月28日止。目前藝FUN券累計使用金額突破9.2億元，還有6.4億未進入市場，而使用類型仍以「書店及出版業」居冠，網友紛紛表示「買書超划算」。文化部也提醒，還未領取或使用的民眾把握時間。

文化部今（5）日統計，「數位藝FUN券」自7月22日發行至今，領券人數已逾205萬人次，領券率達98%；而「紙本藝FUN券」自9月9日發行至今，領券人數逾62萬人次，領券率達95%。

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總計兩波「藝FUN券」預算共15.6億，目前累計使用金額約9.2億元，其中數位券7.64億元、紙本券1.54億元，換言之，還有6.4億尚未使用及流入市場。而使用類型前3名，依序依然為「書店及出版業」逾5.2億元、「電影院」逾2.3億元、「表演藝術產業」逾8,200萬元。

網友討論藝FUN券使用方法，不少人提到「買書超划算」、「買書跟文具～超好用」、「如果沒有特別想看的電影，買書很值得！」不少人也分享自己的消費經驗，「繳吉他學費」、「全部拿來買文具了」、「我老婆拿去買誠品的熱壓吐司機」、「其實很多地方都可以用，不一定要買書，我朋友就買遊戲XD」、「蔦屋餐廳」、「寶可夢卡牌」。

文化部提醒，還未領取或使用藝FUN券的民眾，請把握時間，數位藝FUN券使用期間至今年12月31日，紙本則至明（2021）年2月28日。

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