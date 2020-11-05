學甲濕地生態園區今年第1批14隻黑面琵鷺報到　黑琵保育季22日登場

▲台南市學甲濕地生態園區今年第1批黑面琵鷺報到了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲濕地生態園區今年第1批14隻黑面琵鷺正式來報到了！比往年提早10天來報到，也增添「2020黑面琵鷺保育季」活動的熱潮，許多鳥友聽到黑琵來報到，都趕到學甲濕地觀察牠們曼妙舞姿。

學甲濕地生態園區自從2012年正式掛牌成立以來，每年都吸引許多號稱國際明星鳥的黑面琵鷺棲息度冬，去年最多紀錄鍏556隻，今年的第1批14隻黑面琵鷺飛來了，目前台南地區已經突破1000多隻的黑面琵鷺，展開牠們為期半年的台南度冬之旅。

由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動也即將在11月22日上午8時半正式登場了，今年以【2020愛妳、愛你、愛黑琵】為主題訴求，系列活動包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕，將由台南市長黃偉晢親自揭牌，還有首版黑面琵鷺來台繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、環保泡棉創意黑琵遮陽帽表演、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

台南市生態保育學會表示，學甲濕地生態園區今年首批黑面琵鷺到學甲濕地生態園區報到了，也似乎告訴大家今年黑琵來了，黑琵保育季也將陸續登場了！

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