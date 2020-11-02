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閨蜜揪花東遊「沒錢突放鳥」　她代墊住宿費氣炸：去年墾丁也這樣

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滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友原本11月初與朋友相約遊花東，結果主揪喊吃土臨時放鳥，讓代墊住宿費的她相當不滿；重點是，這已不是頭一遭，該名友人（簡稱A女）超愛約人出遊、吃好料，但每次都稱沒錢，要好友們輪流買單，不然就是放大家鴿子，這回她終於不忍了，直接和A女絕交。

女網友今在「爆怨2公社」氣憤發文，「本來我們約11月初要去花東，半年前就已經說好了，上個月訂好民宿，結果昨天才跟我說沒錢她不去，生氣的點是民宿費我全都先幫她墊了，去年墾丁也是這樣，什麼都幫她墊，行前一個禮拜才在那邊說不去，啊每次都是妳約的，到底是在母鯊大勒？」

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她接著怒道，「半年連1萬都存不了？還在那說沒有確定人數所以沒有存錢，X這是理由嗎？不管人數最後確定幾個人，妳都要去好嗎，沒錢的是妳，約要去哪也是妳，連民宿錢都沒出，到底是在沒錢啥小啦？」

▲行李（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖Pexels）

後來，A女還一副有理的說，沒錢不適合借錢出去玩，這讓她更氣了，「不就是等我開口說要借妳錢？還不在訂民宿之前講，其實我是有準備錢啦，但就是不想跟妳說，每次都覺得有後盾，什麼東西都不存錢，一直買買買，妳這樣以後真的很可憐。」

回想對方的種種黑歷史，原po哀怨表示，「一句想吃海底撈沒錢，林北也是先借妳，每次聚餐每次沒錢，我們三個朋友雖然沒說，但認真覺得妳很扯，三個都被妳借過錢，真的很困擾妳知道嗎？

而這次女網友打算不再忍讓，除了要求對方把欠的錢都吐出來，也狠下心徹底斷開彼此情誼。對此，網友們也傻眼，紛紛回應「這樣做就對了」、「妳們把她寵壞了」、「這種有過一次前科記錄的，我絕對不會揪他第二次」、「好險絕交了」、「神扯，我會翻臉」、「有缺朋友嗎」。

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