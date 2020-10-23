公主玩遊戲！找騎士代罰酒「幫我喝，就是你了」　女友怒：皮卡丘？

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友前天和一群朋友唱KTV，過程中有位朋友的朋友不喝酒，玩遊戲時卻硬要湊一咖，然後竟大剌剌指定代罰「騎士」，眼看大家互推皮球，她最後選中原po男友，讓身為正宮的她超傻眼，不禁怒譙「很智X的瞎女！」

女網友在「爆怨2公社」發文娓娓道來，對方是朋友的朋友，和她並不熟，沒想到居然是典型的公主病症候群，「不喝酒硬要玩遊戲，然後開始指定要哪個男生幫她喝，她真的長得不怎麼樣而且有年紀，被指的男生們也有點不想，就開始互推皮球。」

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後來，女生指著她男友說，「你幫我喝，就你了！」一席話讓身為女友的她，理智線差點斷裂，「妳他X當他神奇寶貝是不是？還皮卡丘就是你了。」而男友則一臉尷尬地狂搖頭。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當原po準備跳出來擋酒，順便跟對方談談人生道理時，帶她來的男性友人急忙將「女主角」拖走，「可能是怕我教育失敗後會毆打她，這種症候群的患者，要怎樣能治療好啊？」

對此，網友們紛紛回應，「這已經不是公主病了，是病態女王病吧」、「一巴掌不行，那就兩巴掌」、「可能真的有在玩神奇寶貝」、「直接給她物理攻擊10連擊，就會安靜了」、「請勿放養」、「自以為人來瘋，原來是真瘋」、「一定是您的頭上冒出熊熊大火，被那個男人看到了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。