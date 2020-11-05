遭川粉出征！宅神嗆「覺青」：幫我把褲子穿回去…曝台最悲下場

▲直播被網友問到誰會贏？宅神直呼「當然是拜登！」（圖／翻攝自朱學恒臉書）



記者劉維榛／綜合報導

美國總統大選開票陷入膠著，暫時領先的拜登只要再奪下6張選舉人票，就能打敗川普！不過起初川普一副勝券在握的模樣，讓不少「川粉」開始出征「登粉」，怎料情勢一夜風雲變色，讓川粉們秒惦惦。而支持拜登當選的名嘴朱學恒則直呼，「要不要幫我把褲子穿回去？」

朱學恒2日臉書直播時，直言看好拜登入主白宮，不過正式開票後，川普一度情勢占上風，掀起「川粉」來洗版嘲諷，讓朱學恒不甘示弱回嗆，「難怪一堆覺青來我版上鬧，甚麼川普已經贏了，馬的，這是美國大選，台灣電視台開選舉人團票灌個甚麼水啦...」

不料拜登深夜急起直追，目前以264張選舉人票逆轉聲勢，也就是說他只要再奪下6張，就可打敗川普。對此，朱學恒再發文章打臉川粉，「沒開完，你覺得結果已經定了，是穿越了時空嗎？記得請找穿越者問問下一期的大樂透號碼」、「覺青腦中思考：誰他媽的說潮水退了才知道誰沒穿褲子？我們昨天用嘴巴幫朱學恒脫褲子，今天要不要幫他把褲子穿回去～啊人家好為難啊～」

▲拜登票數暫時領先！（圖／路透）



稍早，朱學恒再PO文喊話，「拜託覺青趕快恢復正常人生」，接著分析「單押川普一門本來就是走偏門，人家美國怎麼宣布結果，你就只能認，美國選舉過程干台灣屁事，川普當選要救美國，拜登當選也是要救美國，台灣議題排在九千六百七十名後面啊！」

朱直言，假若美國各地提出選舉訴訟，就怕會上演歹戲拖棚的局面，甚至恐鬧到明年1月中旬，「美國元首交接如果不順，川普無心治國，兩岸軍事衝突機會大增，美軍介入機率降低，很不划算的軍售也都還沒入港，是要怎麼固安作戰計畫？」「這種會影響到你我開飯時間的問題，才真正重要好嗎？」

川普表示:妳各位啊，我越想越不對 我在此提出選舉無效之訴，叭叭叭~~~~ #打一句有聲音的句子challenge 覺青腦中思考:誰他媽的說潮水退了才知道誰沒穿褲子? 我們昨天用嘴巴幫朱學恒脫褲子，今天要不要幫他把褲子穿回去~~~~啊人家好為難啊~~~ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月4日 星期三

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