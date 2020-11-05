美國民主黨「眾院優勢」縮小！　共和黨領袖：他們被選民否決

▲民主黨可望繼續取得掌邦眾議院兩年的資格。（圖／路透）



文／中央社

美國民主黨今天可望在國會選舉中取得繼續掌控聯邦眾議院兩年的資格，但由於輸掉至少7席、同時未能把任何共和黨籍眾議員拉下馬，原有的多數優勢可能縮小。

美國於3日舉行總統大選及國會改選，計票持續進行。在眾議院方面，截至今天下午，民主黨僅有的斬獲是在北卡羅來納州從共和黨手中奪下兩席。法院先前下令重劃選區，對民主黨較為有利。

美聯社報導，即使民主黨看似能在眾議院穩占多數，這次選舉結果也仍出乎意料之外，因為民主黨原本預期或許能多取得15席。

相對地，這對共和黨來說不僅是一劑強心針，他們原以為會輸掉幾席。

目前眾議院435席中，民主黨占232席，共和黨握有197席，另有一席屬於自由黨（Libertarian Party），還有5席空缺。

▲美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）



聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）受訪時，談到民主黨增加席次的盤算時說「他們全都錯了」。他重申共和黨在選戰中反覆強調的論點：「我們昨晚看到民主黨人被（選民）否決，意味著美國不想變成社會主義國家。」

麥卡錫認為，共和黨得以多拿幾席，要歸功於女性及代表少數群體的議員。

共和黨這一仗最大的勝利，可能是今年派出的戰將、明尼蘇達州前副州長費希巴哈（Michelle Fischbach），終於擊敗已服務15個任期的民主黨籍眾議員皮特森（Collin Peterson）。

皮特森是明尼蘇達州第7選區的眾議員，共和黨籍總統川普於2016年大選中，在這個選區贏得31個百分點的領先，是川普在民主黨把持的選區中，領先幅度最大的一區。

其他失去席位的民主黨人還有愛荷華州的芬肯諾爾（Abby Finkenauer）、佛羅里達州的穆卡賽-鮑爾（Debbie Mucarsel-Powell）及許萊拉（Donna Shalala）、南卡羅來納州的康寧漢（Joe Cunningham）、新墨西哥州的史莫爾（Xochitl Torres Small）和奧克拉荷馬州的洪恩（Kendra Horn）。

民主黨在眾議院的多數優勢縮小，將讓民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更難在院內獲致共識，而且新一屆眾議院將迎來數名革新主義的新進議員。

民主黨對參議院改選的結果也很失望，原本期待贏得多數，這個希望也已破滅。在總統大選方面，競爭仍相當激烈，論結果還太早。