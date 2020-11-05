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7成謀殺發生在分手後！精神醫師分析「7種病態人格渣男」

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渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲精神醫師分析7種「病態人格渣男」的類型。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

人人都嚮往真愛、遠離恐怖情人和渣男，而情殺事件曾出不窮，資深精神科醫師王俸鋼提到，「7成的謀殺，發生在提分手後」，近來他受寶瓶文化邀請出書《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》，除了分析7種「病態人格渣男」的類型，並實際提出8個「平安分手」的策略。

寶瓶文化提到，「病態人格渣男」不在少數，卻鮮少被討論。因此邀請擅長司法精神醫學的資深精神科醫師王俸鋼，撰寫探討病態人格渣男的專書。從情節輕微的「依賴型人格」（媽寶），到讓女孩們痛不欲生的「邊緣型人格」，甚至是危及女孩們性命的「反社會型人格」。

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病態渣男起初讓人覺得，他如此「懂妳」，與妳萬般契合、是此生摯愛，「但妳其實是病態人格渣男虎視眈眈、覬覦已久的獵物，他讓妳遍體鱗傷，甚至捲入法律案件，多年後仍無法走出陰影⋯⋯」

他們通常披著「真愛」的甜美外衣，讓人難以抗拒，卻是以愛之名，利用妳的善性，行操控與剝削之實。他可能對妳殷勤、體貼、全心全意、無微不至，甚至會說「妳的出現，救贖了我的人生」、「我會這麼失控，是因為太愛妳」，但這個「愛」不過是他自我辯解、欺騙，以及剝削與傷害妳的遮羞布。

如何辨認這些病態人格特質？王俸鋼醫師舉例：

1.邊緣型人格渣男：瘋狂地避免各種實際的，或想像中的被拋棄。

2.自戀型人格渣男：對自我重要性（self-importance）的自大感（如：誇大成就與才能，在不相稱的情況，期待自己被認為是優越的）。

3.依賴型人格渣男：需要他人來為自己大多數的生活領域承擔責任。

4.戲劇型人格渣男：情緒表達顯露自我誇示、戲劇化和過度誇張。

5.反社會型人格渣男：無。沒有特定的診斷標準有最高的敏感度，整體而言，此類人格特質極端地　　　視社會規範如無物。

6.偏執型人格渣男：不合理、沒道理地懷疑身邊人的忠誠，並沉浸在這樣的想法裡。

7.強迫型人格渣男：顯示出過於追求完美而妨礙任務的完成（如：因無法符合他過度嚴苛的準則，而無法完成計畫）。

他也分享與病態人格渣男「平安分手」的8個策略：

1.隨時相信「風險」無時無刻都存在。

2.堅定地確立自己一定要和渣男結束關係的信念。

3.分手的訊息最好能夠兼顧「盡量降低對方的挫敗感」。

4.別再爭論「誰對誰錯」，因為這只會讓情況更糟。

5.讓對方盡量有足夠的支持系統，例如朋友或家人。

6.就算有「更好的對象」，這段期間，也要盡量延緩。

7.你需要找到適當的「緩衝防禦」，但千萬別找另一位同齡男性友人。

8.了解對方平常會跟你提到的挫折是什麼，以及他通常如何處理。若對方毫無處理挫折的能力，那麼，你必須用盡一切方式保持距離，以及完全不要相信和他的任何互動是會安全的。 

王俸鋼以近20年的司法醫學經驗，傾聽、協助處理無數病態人格渣男的案例，希望女孩們經由書中的真實血淚故事、專業建議，及早走出被剝削、操控與傷害的關係酷刑。

＊註：病態人格不限性別，唯書中案例多以女性遇見男性伴侶為主，故本文以此敘述。

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