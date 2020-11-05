台中妙齡女違規騎快車道「90度右轉」　擊落直行女騎士雙雙慘摔

▲2輛機車相撞，地面上留下長長刮痕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區4日深夜發生一起車禍意外，謝姓女子騎車沿環中路快車道行駛，但該車道為機車禁行車道，她行駛至五權西路欲右轉時，疑未注意外側慢車道的直行機車，與另一名林姓女騎士發生擦撞，2人雙雙倒地，全身有多處擦挫傷。警方獲報到場處理，經酒測雙方駕駛無酒駕情形，初判肇因為謝女違反標誌、未依規定車道行駛才會釀禍，詳細事故原因將進一步釐清調查。

台中第四警分局交通分隊調查，謝姓女子（20歲）4日晚間11時許騎乘機車，沿環中路快車道由北往南行駛，不過該快車道禁行機車，謝女騎到五權西路準備右轉時，直接以90直角的方式，轉彎到最外側的慢車道。

當時林姓女子（28歲）騎機車沿環中路外側慢車道由北往南直行，由於謝女突然從左側快車道竄出，林女反應不及，雙方發生擦撞後倒地，車禍造成謝女臉部及全身多處擦挫傷，林女也同樣有多處擦傷。警消到場處理，將2人送醫救治，幸無大礙，經測雙方無酒精反應；警方初判肇因為謝女違規才會釀禍，若查證屬實，將依法告發。

▲雙方駕駛全身有多處擦挫傷，幸無生命危險。

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