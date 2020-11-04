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打開「強迫症冰箱」傻了！ 缺一瓶就要馬上採買　網驚：超商等級

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲冰箱內所有商品都擺放得整整齊齊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

有些人會有一些屬於個人的強迫症，有的人是毛巾要角對角掛好，或是覺得自己手很髒要一直洗手，一名網友分享一張冰箱的照片，只見冰箱內的所有東西都擺放的很整齊，每一樣商品都是朝同樣的方向擺放，網友們一看驚呆，「根本是超商等級了吧！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，貼出一張「強迫症冰箱」的照片，冰箱內分為四層，上面3層幾乎都是飲料，光是飲品的部分，冰箱內就有11種飲料，有雙排面的飲料，兩排的罐數都一樣，左右對稱，每一罐都是LOGO朝外面擺放，看起來乾淨又舒服。

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▲▼省電,冰箱。（圖／取自Pexels）

▲網友們紛紛笑說，這看起來像是沒在開火煮飯的冰箱。（示意圖／取自Pexels）

照理來說，家庭式的冰箱應該會有很多生鮮水果，或是一些飯菜等，可是這冰箱幾乎都放滿了飲料，蔬果只有少少的幾樣，看起來就像是「超商的冰箱」，許多網友看完後也紛紛驚嘆，「這要全外食，或家裡有5個冰箱才有可能達成」、「我也會這樣欸！小孩說媽媽我們家是7-11嗎」、「這家應該都不開伙」、「拿完直覺開始找櫃台結帳」。

也有不少網友大讚，看起來療癒又舒服，「我夢想中的冰箱」、「整整齊齊的看起來就很療癒阿，這不是強迫症，是有秩序」、「一目了然，很可以」、「我看了覺得很舒服」、「看了就舒服，排整齊多好，還一系列」。

強迫性精神官能症簡稱強迫症，是屬於焦慮症的一種，據了解，所有的人口中一生罹患強迫症的機率為100人中有2-3位，也就是全台灣大約是40-60萬左右的強迫症病人，這個比例高於精神分裂症、躁鬱症、恐慌症，男女罹患這個疾病的機率相當。

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