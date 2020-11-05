雲端最前線／大選有變數？川普要求停止計票「我們贏了」

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拜登票數來到264張選舉人票，只要內華達州、賓州等任一州再勝出，便能夠跨越270票門檻成為下一位入主白宮的新科總統。川普團隊已分別在密西根、賓州提出暫停計票訴訟，部分共和黨人則對川普的缺乏運動家精神提出批評。《雲端最前線》5日邀請國民黨國際事務部主任李大中、台灣智庫諮詢委員董立文以及台灣大學經濟系兼任教授朱雲鵬與主持人楊文嘉深度探討。

▲美國總統川普提起訴訟，要求暫停計票。（圖／路透）

美國總統川普大幅落後民主黨總統參選人拜登，他先前已對賓夕法尼亞州與密西根州提起訴訟，要求暫停計票，隨後又對喬治亞州提起第3起訴訟，同樣訴請停止計票，要求法官保存並重新計票。

川普接連失去威州與密西根州後，一名熟悉白宮的消息人士指出，共和黨人開始逐漸表現出對川普的失去耐心，因他在毫無根據的情況下即公開宣稱，多州選舉舞弊、選票詐欺的情形正在偷走他的連任任期。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。