大同股東擠會場「嘴角擦傷」　林郭文艷挨告獲不起訴

▲大同公司6月舉行的股東會出現大批黑衣保全，有股東為了入場與保全發生肢體接觸而受傷。（資料照／大同股東提供）

記者劉昌松／台北報導

大同公司經營權紛爭日前暫告段落，上月的臨時股東會選出林文淵擔任董事長，前任董事長林郭文艷不但失去寶座，還因為6月底的股東會中，找來大批黑衣保全維持秩序，部分股東入場無門發生肢體碰撞，有股東嘴角擦傷，控告林郭涉嫌教唆傷害，但台北地檢署檢察官勘驗監視器，保全只是組成人牆，未出手傷人，5日處分不起訴。

大同(2371) 經營權之爭紛擾超過1年，公司派與市場派在6月30日首度正面對決，當天大同股東會要改選董事，但公司派自行刪除逾53%股東投票權，導致市場派提名的董事全軍覆沒，經濟部拒絕大同申請變更董事登記，同時准許市場派也召開股東臨時會，10月21日重新改選由林文淵擔任董事長。

▲大同10月臨時股東會改選出林文淵(左起)接替林郭文艷擔任董事長。（圖／《ETtoday》資料照）

而在6月30日由公司派主導的股東會上，有大批黑衣保全在場內外嚴格把關，除了查看股東文件核對身分，也以人牆阻擋沒資格的民眾進入，即使進入場內，也有人把主席台圍住，完全看不到主持的林郭文艷發言。

有股民指控，場外的黑衣保全出手打他，害他嘴角擦傷，都是因為林郭文艷涉嫌教唆保全傷人，檢察官調閱現場錄影畫面，發現保全人員只是組成人牆，阻擋不符資格的民眾入場，沒有人出手攻擊股民，是股民為了入場而去衝撞人牆，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴林郭文艷。

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