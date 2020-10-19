診所美容醫學品質認證授證典禮　藝群診所以預防醫美副作用肯定

▲衛福部與醫策會，推動診所美容醫學品質認證，舉行授證典禮，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師所屬的藝群皮膚科診所，獲得第2次認證肯定殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提高醫學美容醫療品質與預防副作用發生，衛福部與醫策會，推動診所美容醫學品質認證，19日下午在張榮發基金會國際會議中心舉行授證典禮，藝群醫學美容集團所屬的藝群皮膚科診所，於2013年首次通過認證，於2020年第2次獲得認證肯定。

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藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師強調，以扎實醫學教育訓練來預防副作用的發生，必須預防美容手術死亡，預防注射肉毒桿菌素的眼歪嘴斜，預防注射玻尿酸的血管栓塞與眼睛失明，預防雷射疤痕產生，保障民眾醫美權益。

為了協助台灣醫美診所打造優良、高品質的美容醫學服務環境，保障病人安全，減少副作用發生，衛生福利部與醫策會推動診所美容醫學品質認證，並且獲得很多診所迴響，紛紛報名參加認證，診所藉由外部認證的力量，來刺激診所內部員工成長，達到高水準的醫療品質。認證項目包含執行醫師之資格、環境設施符合消防及感染管制要求、執行美容醫學項目符合法令規定、隱私維護及顧客服務、麻醉安全及緊急後送機制、收費及告知同意等。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，是皮膚科專科醫師，也是現任台灣美容醫療促進協會理事長，長期推動美容醫學品質認證，並且強調醫學教育訓練的重要性。王正坤醫師指出，每家通過認證的診所亮點都不盡相同，各有特色。藝群皮膚科診所展示10多年醫師讀書會議的數百個課程標題與各種教材，每週每位醫師都必須熟讀英文版的醫學美容教科書，每週反覆幫醫師複習如何預防副作用，讓副作用深深烙印在每位醫師的腦海裏。

王正坤醫師表示，有些副作用必須特別注意，例如在手術或埋線操作時，必須知道「顏面神經」的走向，避免傷到這條運動神經而造成顏面癱瘓，顏面神經從耳朵前面的腮腺穿出來之後，會往臉部中間移動，此時顏面神經會越走越淺層，必須小心避開。而注射玻尿酸時，必須清楚知道「顏面動脈與眼動脈」的每一條分支，來避免血管栓塞與眼睛失明。注射肉毒桿菌素時，必須知道每一條肌肉的位置、收縮方向與功能，避免傷到不該注射的肌肉。接受雷射、脈衝光、音波拉皮與電波拉皮時，必須熟悉能量控制，避免灼傷病人，嚴格保護病人安全，而這也是診所美容醫學品質認證的重要目的。

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