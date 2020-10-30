北醫大慶60周年校慶　賴清德談台灣疫情：北醫大居功厥偉

▲北醫大校慶。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

臺北醫學大學今天舉辦創校60周年校慶典禮，副總統賴清德、教育部政務次長劉孟奇、衛福部政務次長薛瑞元等人皆出席慶典。賴清德致詞時表示，這次新冠肺炎疫情襲擊全球，但台灣卻有一群北醫校友為台灣抵擋疫情，包含衛福部部長陳時中、次長薛瑞元、疾管署署長周志浩均是北醫高材生，台灣這次得以達到抵禦的目標，「北醫居功厥偉」。

賴清德致詞時表示，最新公布的2021年THE 世界大學排名，北醫大躍升至全球第303名，名列全台第二；遠見雜誌七月初公布的台灣最佳大學排行榜，北醫連續三年榮獲私立大學及醫科大學排名全國第一；此外，北醫大協助政府推動國際醫療外交工作，包括參加行動醫療團、培訓友邦醫護人員、派駐醫護人員常駐友邦國家，如史瓦帝尼、馬紹爾群島共和國等國家，充分展現醫療無國界的人道關懷精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北醫大校慶。（圖／台北醫學大學提供）

賴清德也提到，60年來，北醫不斷培育優秀醫療人才，保護國人健康、守護國家安全，像是這次新冠肺炎，指揮官陳時中就是出自北醫大的高材生、衛福部次長薛瑞元也是高材生、疾管署署長周志浩也是高材生，「台灣面臨近百年最嚴重的疫情威脅，但是得以達到今日抵禦的目標，北醫居功厥偉」。

北醫大校長林建煌說，北醫創校60年來，從建校三間鋁皮屋，只有醫、牙、藥三學系、205名學生，經過一甲子，如今發展成為擁有11學院、15學系、45個研究所，師生超過7000人；另外，六家附屬醫院總床數超過3,000床，北醫大已發展成為教育、研究、產學、醫療一體化的教育體系。

林建煌說，北醫的下一個60年，將以「醫學教育為本，生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，在教育與研究上注重實際問題的解決，發展領先的創新研發成果，並具備強烈的創業精神，使北醫成為社會與經濟發展的動力，發揮對社會的影響力，邁向國際一流的醫學大學。