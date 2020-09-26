步上紅毯才續約！女大生嚇壞急退租　博士房東竟告她詐欺

▲女大生被陳姓房東「不克續約，請悉知，除非你要和我步上紅毯」嚇到退租，卻反被告詐欺，求償18萬。 （示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名陳姓大學講師2015年將房子租給林姓女大生，租約到期時竟用Email發送「不克續約，請悉知，除非你要和我步上紅毯」等文字給對方，女大生與家人一氣之下告上警局，卻遭陳男反控，怒指女大生轉租給父親及祖母，當二房東，要求違約賠償18萬元。新竹法官認，陳男主張不可採，判女大生免賠。

陳姓博士講師表示，22歲的林姓女大生於2015年向他承租房子，雖沒有白紙黑字約定人數，但廣告中有註明「限女學生及上班族入住」，所以家人是被限制入住，且所謂的「祖母」也不一定是「親奶奶」，就算是親友也不一定可以免收租金，若真的免租金，那就是不當圖利，因此認為林女有違約超住、轉租行為，涉嫌詐欺。

陳男說，自己根本不知林女要帶親人同住，怎知家人從「臨時探望」變成「長期居住」，他自2017年7月從大陸返台，雙方本來約定好要歸回鑰匙，但對方一下拖延、一下寄錯地方，且因女大生的行為，還害他心神不寧發生車禍，要求林女應賠償18萬元。

女大學生向法官表示，租約並無明訂入住資格及人數，陳男在簽約時就知道她與家人同住，連電子郵件中也曾提及，2017年7月陳男來信要求「與他步上紅毯才要續約」，讓她感到害怕提前搬遷退租，並委由父親寄還鑰匙，而陳男當時從大陸返台，明明可以向管理員領取鑰匙，卻不去導致鑰匙被退回。

法官認，女大生主張因遭騷擾才提前退租，雖房東否認騷擾一事卻未否認女大生提早搬離事實，且房東透過電子郵件，應知隨時可向管理員領取鑰匙，但卻遲遲未領導致退還，責任應歸咎於房東，且女大生承租後與父親、祖母3人同住，依社會常情與親人同住，並不構成轉租行為，因此駁回陳男主張應賠18萬元之請求。

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