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實際操作A330模擬機飛行　長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程

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▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

航空迷引領期盼的長榮航空機長體驗營今（18）日開課，日前開放報名不到5天的時間，256個名額就已額滿。幸運拔得頭籌的首批16名學員在3位機長細心指導，以及深入淺出的解說下，除了真實體驗飛行員的訓練課程、實際操作模擬機體驗飛行一圓機長夢，也更加瞭解飛行員嚴謹的培訓過程。

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

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▲▼「機長體驗營」可以實際操作A330模擬機，體驗飛行的樂趣。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

長榮航空擁有兩棟訓練中心，是飛行員和空服員的培訓重鎮，各項設備平日僅供訓練使用，特別是各機型每台造價數億元新台幣的全飛行模擬機，可以模擬各種狀況，是飛行員進行培訓及年度複訓的重要設備，訓練能量經常滿載。

這次在疫情期間舉辦機長體驗營，特地開放讓民眾有機會可以實際操作A330模擬機，體驗飛行的樂趣，也可以進入B747模擬機艙內參觀，是相當難得的機會。

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空機長體驗營首梯次活動正式開課，學員專心聽取飛行員訓練說明，以及簽派和飛航管制作業介紹，並且實作飛航計畫。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

長榮航空A330機隊機長李孔傑表示，飛行員是一項高度專業的職業，除了需要通過重重嚴格的考核，每一趟飛行也都需要經過縝密的規劃；今天的學員們無論在做飛行計畫、實飛模擬機、各項體驗課程的實作，都相當的用心，也充滿了好奇心，很高興有這個機會和他們分享飛行的點點滴滴，期待未來有更多志同道合的年輕朋友，加入我們的行列，實現夢想。

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空機長體驗營特別安排學員與機長共進午餐，面對面交流工作甘苦與飛行趣事。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

參加這次體驗營的孫姓學員表示，他喜歡在高空翱翔的感覺，一直以來都有飛行的夢想，但從來沒想過可以在真正的機長教導下自己開飛機，雖然是在模擬艙，但好像跟在真的駕駛艙一樣，當時有些緊張，但還是順利完成整趟飛行，非常開心。

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

▲▼參加長榮航空機長體驗營的學員，除了飛行模擬機之外，也可實際操作機艙滅火、艙門開啟流程。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空「機長體驗營」揭密培訓過程。（圖／長榮航空提供）

機長體驗營也安排學員實際操作機艙滅火、艙門開啟以及體驗機上緊急逃生訓練，此外也特別讓學員與機長共進午餐，面對面交流工作甘苦與飛行趣事，一解民眾對於飛行的好奇以及學習更多的飛行知識，讓學員一日的體驗行程更加豐富。

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