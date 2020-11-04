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社會 社會焦點 保障人權

罔腰反擊遭偷拍、擅闖民宿　律師3點解答「老闆恐涉2罪嫌」

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記者柯沛辰／綜合報導

網紅「罔腰」和友人遭控破壞綠島民宿，反控明明還沒退房，業者卻擅自進入，有觸犯刑法「侵入住宅罪」的嫌疑。對此，律師認為，業者收到網友提醒，才前往民宿查看，主要是擔心房間被破壞，並非「無故」侵入，反倒是PO文公審一事，若用詞不當，可能觸犯誹謗罪。

罔腰和友人酒後玩太嗨，不僅拍片發IG限時動態，搞得滿地都是啤酒罐、菸蒂、紙團，還嗆聲「民宿被拆剛好」，放話絕不道歉。業者到場後，將現場慘狀拍照PO上臉書，引發網友撻伐。不過，罔腰一行人不滿業者未經同意入屋拍攝，痛批屋內加裝監視器根本就是偷拍、變態行徑。

▲罔腰被控破壞民宿。（圖／翻攝自罔腰臉書）

▲▼罔腰與友人包棟喝酒「玩太嗨」，IG限動笑嗆「這麼爛的民宿被拆了也剛好」。（圖／翻攝罔腰臉書、IG）

▲罔腰被控破壞民宿，鳳梨代為道歉。（圖／翻攝自罔腰臉書）

民宿業者解釋，他們沒有看監視器，是收到許多網友私訊提醒，才前往現場查看。另外，監視器裝設在房外公用空間，而且高高掛在顯眼處，目的是避免客人物品遺失釀成爭議，何來偷拍一說？再者，早已提醒過屋內不可抽菸，屋內卻滿是菸蒂。

根據《東森新聞》報導，律師劉韋廷表示，民宿業者進入屋內，是收到網友提醒、擔心房間遭破壞，所以即便房客還在承租期間，也不屬「無故」進入，沒有觸犯刑法306條「侵入住宅罪」的問題。

▲罔腰被控破壞民宿。（圖／翻攝自罔腰臉書）

▲罔腰被控破壞民宿，第一時間回嗆「原來是民宿老闆想紅」。（圖／翻攝自罔腰臉書）

不過，律師劉韋廷提醒，業者公開影片雖無問題，但發文要注意用詞，否則可能觸犯誹謗。至於裝設監視器的部分，「如果這個區域已經出租給承租人，而且它就關閉、不再對外開放，那裝設監視器可能涉及妨害秘密的問題。」

由於網上一面倒砲轟，罔腰3日一改強硬態度，在臉書PO文道歉，「很抱歉我們包棟的時候酒後失態，若有損失我們會全部賠償，造成民宿困擾很抱歉，希望民宿老闆能夠原諒.，給我們一個彌補的機會…經溝通民宿老闆同意給我們續住，後續兩天不再有脫序行為。」

▼罔腰道歉後，業者首度發聲。（圖／翻攝臉書）

▲▼罔腰毀民宿後道歉，業者首發聲。（圖／翻攝臉書）

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