提一包垃圾進廁所「空手出來」　店員當場抓包！情侶檔爆尷尬

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多公共場合或店家會明文禁止民眾丟家庭垃圾，一名女店員昨天就目睹，有對生面孔的情侶到店後，手拿一包垃圾的女生，便鬼鬼祟祟朝廁所前進，接著再迅速出來，眼看他們店被當成垃圾場，她立刻拆穿沒品行徑，讓對方瞬間超尷尬。

女店員在「爆怨2公社」抱怨道，「今天遇到一件很扯的事！第一次來店裡的情侶，開門時男生先進門，我瞄看女生提著一包垃圾，鬼鬼祟祟地往旁邊走，心裡還想...這女的在幹嘛？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

沒多久，女生就詢問他們廁所在哪，告知後她瞬間有種直覺，「她要把垃圾丟在我們的垃圾桶！」果然，女生出來後兩手空空，此舉讓她不禁傻眼，「我們公司是公共場所，又不是垃圾場，如果只是小零食的垃圾還沒關係，但卻是中大包的那種，進門前就已經找尋看有沒有哪裡可以丟，我們店在2樓耶，隔壁還有住戶，是在哈囉？」

最後，雖然她笑著送客，不過也直球對決說，「我們這邊是公共場所，麻煩下次不要再拿垃圾來丟了，謝謝！」一席話瞬間讓對方下不了台，尷尬地笑笑離開了。

而網友們則紛紛表示，「告訴她下次光臨別忘惹把自己帶走」、「怎麼不叫他拿回去」、「也太扯了吧」、「走的時候跟她說，小姐妳的東西忘了帶走」。