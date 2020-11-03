有感女大生命案！美女醫師曾「遭可疑男狂追」：差4個手臂就抓到

▲魏君卉曾在晚上時被可疑男子盯上。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「女大生的新聞，讓我想和各位分享一件自己的親身經歷。」柳營奇美醫院婦產科主治醫師魏君卉今（3）日貼文，分享自己過去一段被可疑男子狂追的恐怖經驗，「我開始狂奔，他也開始拔腿狂追！」文中也列出4點，提醒女孩子出門在外要特別小心，「希望大家都能保護自己，平平安安」，貼文引發迴響。

魏醫師文中表示，她還是住院醫師的時候，有段時間住在奇美醫院對面的學生宿舍，因為距離台鐵大橋車站很近，所以當時常常都是搭火車，再自己步行回宿舍。就有一天晚上9點，她一如往常在大橋站下車，因為突然想上廁所，就先去洗手間。

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沒想到出來之後，下車人潮都已經散了。她回憶道，大橋站是在奇美醫院側的出站口，除了有一座行人天橋之外，還有一座路橋，「這裡晚上非常黑，一側是草叢，另一側則是公寓式住家，離營業店家有段不短的距離。」

▲魏君卉提醒，女生出門在外要注意4點。（圖／記者鄺郁庭攝）

當時她背著包包走在路上，突然一位男騎士騎車從她身邊經過，對方身材高瘦、戴著全罩式安全帽，年紀大約20出頭。因為天色已暗，外加附近都沒有人，魏君卉提高警覺，「過幾秒後，機車引擎聲突然消失了。」

魏醫師透露，出於警戒她就抓緊包包加快腳步，一開始還不敢回頭，但不看似乎更危險、更可怕，她便鼓起勇氣。但不回頭還好，一看差點嚇死，「那個男生已經站在離我大約四個手臂的距離，還戴著安全帽！」對方一看到她轉身，也一個箭步趕緊躲到柱子後面。

這時魏君卉不敢再用走的，便開始狂奔，沒想到男子也拔腿狂追，「這輩子真的沒這麼害怕過，只能頭也不回死命往前跑！」跑了100公尺左右，終於跑到比較有人的地方，魏君卉才敢回頭，確認可疑男沒有再追上來。

驚險的經驗讓魏君卉有了幾點心得，她最後貼出4點要分享給女生們，「1. 盡量在車上尿尿，尤其出站地點偏僻又沒人接送。才不會出站後只剩一個人。歹徒都找好下手的人。」「2. 走路不要聽耳機，不要滑手機，提高警覺。」「3. 當發現可疑人士，讓他知道妳已經注意到他。」「4. 平常運動一下，才不會關鍵時刻跑不動。」