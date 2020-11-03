「妳有處女膜！」5醫生拒絕給她做手術：妳未來男朋友不會同意

▲女網友因為有處女膜，換了3家醫院都不肯給她做手術。（示意圖／翻攝自pixbay）

記者鄭思楠／綜合報導

微博名為「春刀斬雪」的女網友10月6日發了一條微博，講述了她因為處女膜禁忌，不得不輾轉3家醫院，換了5個醫生，耗時3個月，去做一個婦科手術的經過。她說，「遭遇的『這個』情況或許不會發生在十幾萬人身上，但是『這種』情況一定很多人都會遇到。」

據《健康時報》報導，女網友因為子宮息肉到醫院就診，打算做切除手術。初診時，2位醫生當場就確診了，但不願意給她做手術，並建議到另一家醫院，用「特種細管宮腔鏡」，因為「這樣不會傷害到處女膜」。

該網友講述，「到另一家大醫院就診，被告知細管宮腔鏡費用要1萬多（人民幣，下同），且自費；而普通息肉摘除術只要150元」。

考慮到時間成本問題，她決定還是回到自己家鄉的醫院做手術。就在她排到床位，以為終於可以做手術的時候，主刀醫生還是不願意給她動手術，理由是「妳未來男朋友不同意」。

然而，即使女網友已經同意的情況下，醫生仍然要求父母來簽字，稱「涉及倫理方面的一些問題」。她和主刀醫生展開了拉鋸戰，最後在另一個好心女醫生的協助下，才勉強定了第二天手術。這個手術，躺在手術台還沒5分鐘就結束了。

女網友歎氣稱，「一個再簡單不過的小手術，卻被一層薄薄的處女膜搞得一波三折、困難重重。」不過，雖然前後浪費了不少時間和金錢，她最後對醫生的行為也表示理解，「他們的小心翼翼也情有可原，我相信一定會是有類似的情況發生過，後續病人家屬來鬧過，他們才會這麼謹慎。」

女網友進一步指出，「甚至就在我做檢查的時候，因為我的主刀醫生是個男醫生，一個跟我同期的病人死活不願意讓他檢查，好說歹說都要換一個女醫生。」

這個經歷也在網上引起了很多網友的熱議，網友歎氣表示，「這樣的醫生常見，這樣的女孩少見」、「社會的文明體現在對婦女的尊重上」、「看的人沉重，尊重女性，基本只是一句口號」、「看的好窒息」、「心酸，本來很簡單的事情，為什麼需要那麼用力」。

也有婦科醫生留言說，「這些手續和規矩是在他們前人栽的跟頭上琢磨出來的，他們遇到過患者本人一口答應，家屬卻借處女膜一事去醫院鬧的例子，處女膜禁忌背後，是整個社會的貞操觀念之下醫生的診療難題，以及女性群體所面臨的困境。」

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