英國爆H5N8禽流感　種蛋、活禽鳥和禽肉品即日起禁止輸台

▲防檢局表示，該國禽肉產品因尚未獲我國核准，不會輸台。（示意圖／彰化縣動物防疫所提供）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（4日）表示，監控國際疫情，歐洲地區繼荷蘭之後，依據英國環境食品與鄉村事務部（DEFRA）報導，該國一處飼養13,500隻肉種雞之禽場發生H5N8亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為防範疫情入侵，農委會公告英國自即日起自非疫區名單移除，該國活禽鳥及其種蛋自即日裝船（機）起運者禁止輸台，禽肉產品因尚未獲我國核准，不會輸台。

防檢局提到，DEFRA說明當局將進行案例場禽隻撲殺措施，並設置其周邊半徑3公里保護區及10公里監測區以防止疫情蔓延。防檢局表示受英國疫情影響較大者為輸入活禽鳥，經統計自107年迄今，我國自英國輸入蒼鷹、紅尾鵟等禽鳥類動物79隻。

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防檢局提醒，近來歐洲地區英國及荷蘭案例均發生在生物安全防護等級較高的肉種雞場，國內養禽業者更要提高警覺。英國自非疫區除名後，活禽鳥及種蛋將禁止輸臺。請業者及民眾務必注意遵守相關公告及規定，以免造成不必要的損失，並維護我國家禽產業安全。

防檢局呼籲秋冬係禽流感好發季節，依世界動物衛生組織（OIE）資料顯示除英國外，荷蘭、俄羅斯、以色列、哈薩克及越南等國也陸續傳出禽流感疫情，另韓國及日本都在野鳥檢體檢出H5N8亞型高病原性禽流感，此時正值候鳥來臺度冬之際，請各養禽業者務必嚴陣以待，加強場內各項軟硬體生物安全措施，防堵疫情入侵。

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