辦桌文化搬上舞台！ 歌舞劇《十二碗菜歌》　車城福安宮免費觀賞

▲《十二碗菜歌》於11月7日晚上7時，於屏東車城福安宮上演。 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，邀請雙雙入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造台味歌舞戲《十二碗菜歌》將於11月7日晚上7時，於屏東車城福安宮上演，歡迎民眾相招來看戲。

演出結束後，並備有限量的油飯與羹湯敬請自備環保容器並依現場工作人員指示，發完為止。

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兩廳院藝術出走從2015年至2020年已邁入第6年，由長期支持公益的跨國企業所支持，將藝術結合公益，《十二碗菜歌》從10月17日至11月14日巡迴北中南演出，邀請了本土天王楊烈，超級紅人蔡昌憲領銜主演，聯手多位青春劇場演員，以台菜貫穿全戲，讓熟悉的音樂、熱情的歌舞、高張力的劇情，燴煮澎湃的人生盛宴，喚起觀眾對台灣古早味記憶與傳承。

屏東縣政府文化處表示，《十二碗菜歌》本週末到車城福安宮演出，讓藝術走進常民生活，邀請鄉親一起到廟埕感受最親切的看戲滋味。有關演出資訊或雨備方案可隨時關注屏東縣政府文化處fb。

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