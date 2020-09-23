免費吃飯看戲！《十二碗菜歌》巡迴北中南　打造台味歌舞戲派對

▲「兩廳院藝術出走」今年巡迴北中南，免費演出台味歌舞戲《十二碗菜歌》，讓觀眾能邊吃邊看戲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「兩廳院藝術出走」今年將在10月17日至11月14日巡迴北中南，免費演出台味歌舞戲《十二碗菜歌》，讓觀眾能邊吃邊看戲！此作由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，更請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，加上雙雙入圍金鐘奬的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造獻給眾人的台味派對，台下還有免費糯米飯、羹湯提供民眾享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《十二碗菜歌》融合了辦桌文化。（圖／記者林育綾攝）

「兩廳院藝術出走」邁入第6年，與長期支持公益的跨國企業合作。兩廳院藝術總監劉怡汝說，當初就是認為「藝術不應該只限於廳院之內」，因此將表演藝術結合公益行動，年年從台北出發，帶著好故事到各地與鄉親們分享野台看戲的樂趣，如今已跨越14縣市，累計共24場，吸引近3萬5000名觀眾。其中《十二碗菜歌》早在2019年就廣受歡迎、續演呼聲極高。

兩廳院駐館藝術家樊宗錡說，「食物的滋味可以包住記憶與情感。」愛吃成精的他，想做一齣道道地地，能夠打動人心的台菜歌舞戲。為了讓作品與口中滋味一樣，如實傳承民國30至40年代的人情與感動，他走訪全台各地，做了深入的田野調查，了解北中南辦桌文化的差異與消逝，終於和擁有「國寶級總鋪師」美譽的阿燦師林明燦一拍即合，由這位總舗師世家的第3代傳人親掌灶頭，不僅如活體百科全書般為劇組細述台菜源流，更協助編導樊宗錡順著總鋪師故事的脈絡，將著名台菜一一寫入戲中。

《十二碗菜歌》力邀今年雙雙入圍金鐘獎的楊烈與蔡昌憲再續前緣，繼《苦力》之後出演一對總鋪師父子。戲中飾演「阿火師」的楊烈不僅演技狂飆，更不吝於大展歌喉，國台日語三頻齊開，現場與知名樂手蘇聖育、康杰睿合作無間，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如《另一種鄉愁》、《夕陽西沉》、《昂首向前走》等。

而在戲中飾演楊烈兒子的蔡昌憲，同樣發揮他獨特的舞台魅力，從2019年巡演期間便吸引大批粉絲跟隨，劇組所到之處總有早早排隊的鄉親，只為一睹蔡昌憲本人的風采。

▲《十二碗菜歌》以台菜貫穿全戲。（圖／記者林育綾攝）



《十二碗菜歌》以台菜貫穿全戲，用現場演奏的音樂、熱情的歌舞、動人的戲劇，以及這片土地生猛的辦桌文化，讓楊烈、蔡昌憲兩位領銜主演，與陳允翎、許珊綺、張智一、詹馥瑄、劉冠宏、簡嵩恩等數位青春劇場演員，聯手燴煮一台子的人生盛宴。

為了再度巡演《十二碗菜歌》，兩廳院主動邀請台南市政府文化局、台東縣政府文化處、桃園市政府文化局、屏東縣政府文化處，加入成為共同製作的夥伴，彼此交流製作、行銷、公關經驗，舉辦多場推廣活動，更以最親切的宣傳，將免費演出的資訊傳遞給北中南各地的鄉親。

兩廳院藝術出走《十二碗菜歌》即將於10月17日至11月14日巡迴北中南，觀眾可依序於台南歸仁仁壽宮、台東新東糖廠文化園區、桃園護國宮太子廟、屏東車城福安宮，以及兩廳院藝文廣場等地欣賞免費演出。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來