兩廳院「藝術基地」擴大徵件！Gap Year放寬年齡18到26歲

▲兩廳院長期駐館藝術家周東彥參與2019開放工作室Open Studio《虛擬親密》排練。（圖／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

不一樣的Gap Year！「兩廳院藝術基地計畫」以培育劇場青年人才為號召，將於2020年9月26日至10月25日開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件，召集對表演藝術產業有想法及行動力的青年加入，共同與場館、藝術環境與社會產生對話。

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▲兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝提到，身為場館經營者，永遠無法滿足現狀，一直持續關心的是產業面臨著人才培育的議題，也同樣認為人才「沒有不缺乏的一天」，這是兩廳院持續對青年族群擴大投入的根本原因。

她坦言，希望劇場不只是演出作品的地方，而是一個不斷創造思辨的場域，因此不停的思考青年與劇場的連結，「這幾年我們看到Gap Year及實習計畫開始有不同聲音，不同背景的青年加入，兩廳院認為這是一件非常重要的事，所以新的一年持續邀請青年們直接參與場館各層面的工作，建立策略與全面思考的能力。」

▲第一屆Gap Year兩廳院壯遊藝術家張凱福參與2019開放工作室Open Studio，創作《來演一齣戲》全天性。（圖／兩廳院提供）

有別於過往以「創作者」為主要徵件對象，邁入第3屆的「Gap Year 兩廳院壯遊」今年擴大徵選目光，廣泛吸納各領域青年對象，且招收年齡範圍放寬至18到26歲的非在學青年。徵選題目也有大變化，將含括場館經營、產業生態、創作發展等公共議題，邀請申請者提出屬於年輕世代的想像與思考，入選的計畫成員將有機會參與場館創意專案。

▲第一屆Gap Year兩廳院壯遊藝術家林陸傑參與2019開放工作室Open Studio，《生日派對》魔術。（圖／兩廳院提供）

同時，計畫成員需要自訂與兩廳院有關的研究題目，透過一年的公共參與、田調研究及對話思辨，提出屬於年輕世代的觀察與思維，創造新世代的「青年議動場」。劉怡汝說，希望這群青年不只能創作，還能更全面思考場館經營，或是如何改變產業的結構等，甚至期待這群人未來有機會成為藝文產業的意見領袖之一，或以改造企業的文化長為目標。

▲第4屆兩廳院藝術行政實習生，在疫情期間參與「文疫青年」宣傳影片拍攝。（圖／兩廳院提供）

而行政人是表演藝術產業的十項全能王，因此培育也相對的重要。「藝術行政實習計畫」自開辦以來便廣受好評，今年上半年招生便吸引近50位來自各大專院校不同科系的學生報名；且除台灣籍學生外，更有來自澳門、香港、韓國、馬來西亞等外籍在臺學生的申請。

通過書面評選的申請者，將可以在兩廳院舉辦的3日說明會中，了解各部門的實際工作內容，並與申請的部門主管進行面試，爭取表達與展現自我的機會。入選者將利用一學期的時間，深入各部門工作現場，體驗藝術行政工作的真實樣貌。此次招生部門包含節目企劃部、公共溝通部、顧客體驗部及演出技術部，提供在學青年們多樣化的工作選擇。

兩廳院期盼，透過「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件，廣邀各領域青年加入兩廳院的夥伴行列，與兩廳院產生新的碰撞與刺激，共同打造未來劇場的全新面貌。

2020藝術基地計畫徵件報名網址：

https://npac-ntch.org/zh/artProject/intro