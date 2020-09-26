　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩廳院「藝術基地」擴大徵件！Gap Year放寬年齡18到26歲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼兩廳院長期駐館藝術家周東彥參與2019開放工作室Open Studio《虛擬親密》排練（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院長期駐館藝術家周東彥參與2019開放工作室Open Studio《虛擬親密》排練。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

不一樣的Gap Year！「兩廳院藝術基地計畫」以培育劇場青年人才為號召，將於2020年9月26日至10月25日開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件，召集對表演藝術產業有想法及行動力的青年加入，共同與場館、藝術環境與社會產生對話。

▲▼兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝提到，身為場館經營者，永遠無法滿足現狀，一直持續關心的是產業面臨著人才培育的議題，也同樣認為人才「沒有不缺乏的一天」，這是兩廳院持續對青年族群擴大投入的根本原因。

她坦言，希望劇場不只是演出作品的地方，而是一個不斷創造思辨的場域，因此不停的思考青年與劇場的連結，「這幾年我們看到Gap Year及實習計畫開始有不同聲音，不同背景的青年加入，兩廳院認為這是一件非常重要的事，所以新的一年持續邀請青年們直接參與場館各層面的工作，建立策略與全面思考的能力。」

▲▼兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

▲第一屆Gap Year兩廳院壯遊藝術家張凱福參與2019開放工作室Open Studio，創作《來演一齣戲》全天性。（圖／兩廳院提供）

有別於過往以「創作者」為主要徵件對象，邁入第3屆的「Gap Year 兩廳院壯遊」今年擴大徵選目光，廣泛吸納各領域青年對象，且招收年齡範圍放寬至18到26歲的非在學青年。徵選題目也有大變化，將含括場館經營、產業生態、創作發展等公共議題，邀請申請者提出屬於年輕世代的想像與思考，入選的計畫成員將有機會參與場館創意專案。

▲▼兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

▲第一屆Gap Year兩廳院壯遊藝術家林陸傑參與2019開放工作室Open Studio，《生日派對》魔術。（圖／兩廳院提供）

同時，計畫成員需要自訂與兩廳院有關的研究題目，透過一年的公共參與、田調研究及對話思辨，提出屬於年輕世代的觀察與思維，創造新世代的「青年議動場」。劉怡汝說，希望這群青年不只能創作，還能更全面思考場館經營，或是如何改變產業的結構等，甚至期待這群人未來有機會成為藝文產業的意見領袖之一，或以改造企業的文化長為目標。

▲▼兩廳院開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。（圖／兩廳院提供）

▲第4屆兩廳院藝術行政實習生，在疫情期間參與「文疫青年」宣傳影片拍攝。（圖／兩廳院提供）

而行政人是表演藝術產業的十項全能王，因此培育也相對的重要。「藝術行政實習計畫」自開辦以來便廣受好評，今年上半年招生便吸引近50位來自各大專院校不同科系的學生報名；且除台灣籍學生外，更有來自澳門、香港、韓國、馬來西亞等外籍在臺學生的申請。

通過書面評選的申請者，將可以在兩廳院舉辦的3日說明會中，了解各部門的實際工作內容，並與申請的部門主管進行面試，爭取表達與展現自我的機會。入選者將利用一學期的時間，深入各部門工作現場，體驗藝術行政工作的真實樣貌。此次招生部門包含節目企劃部、公共溝通部、顧客體驗部及演出技術部，提供在學青年們多樣化的工作選擇。

兩廳院期盼，透過「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件，廣邀各領域青年加入兩廳院的夥伴行列，與兩廳院產生新的碰撞與刺激，共同打造未來劇場的全新面貌。

2020藝術基地計畫徵件報名網址：
 https://npac-ntch.org/zh/artProject/intro

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
共機頻擾可能隨時「被徵召」？　除役年齡表一次看
這家手搖飲店開出「千萬發票」！購買日期、號碼曝光
影／新竹男過馬路　遭機車撞噴慘死！騎士雙載翻滾20公尺
美前官員曝解放軍「最佳攻台時間點」！　美日巧合有大動作
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國父紀念館整修改造！植樹、新增入口、場地升級　7方向計畫公開

基隆清心開出「千萬發票」！店長曝財神徵兆：最近門口常有狗大便

2020國慶晚會在基隆　10月9日港西四碼頭璀璨登場

孩子因一篇《背影》有笑容　楊君方推閱讀：帶學生成長是不能推卸的責任

兩廳院「藝術基地」擴大徵件！Gap Year放寬年齡18到26歲

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

台科大4團隊獲未來科技獎　「互動式羽球訓練系統」成球員神助手

找月老求到「PR99女友」！列16項優點　他驕傲：很多女生做不到

男友貼心接送！分享「信用卡密碼」給女同事　她綠了：不該介意？

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

國父紀念館整修改造！植樹、新增入口、場地升級　7方向計畫公開

基隆清心開出「千萬發票」！店長曝財神徵兆：最近門口常有狗大便

2020國慶晚會在基隆　10月9日港西四碼頭璀璨登場

孩子因一篇《背影》有笑容　楊君方推閱讀：帶學生成長是不能推卸的責任

兩廳院「藝術基地」擴大徵件！Gap Year放寬年齡18到26歲

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

台科大4團隊獲未來科技獎　「互動式羽球訓練系統」成球員神助手

找月老求到「PR99女友」！列16項優點　他驕傲：很多女生做不到

男友貼心接送！分享「信用卡密碼」給女同事　她綠了：不該介意？

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

小鬼如願「得金鐘主持人獎」！　由黃爸爸親自頒獎…圓了他最大遺願

《小丑》瓦昆「親哥哥」當男妓⋯勾基努李維談情！隔29年重新出土

黃竣民／美軍駐台究竟是「美」夢成真或只是「南柯一夢」？

小鬼妹發文想念：你有要給別人活嗎？　黃鴻升1張照網笑了

愛普集團處分力積日本76%股權　愛普：獲利衝擊有限，有助資源集中

台南學甲爐碴地號現勘採樣　國有地埋爐碴遭占用要求清除、求刑、追討不法得利

大支登金鐘舞台壓軸演出　為金鐘做最後彩排

上游IC設計仍偏好台成清交　非理工科系可到業務、客服、採購

陽明山檢疫隔離14天　好友送中秋禮卻「包緊緊」...多一味慘了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

砂石車20秒2軌過溪！網空拍腿軟

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

陸生半年後回政大　宿舍竟被清空慘噴6萬

東區餐廳氣爆正妹老闆娘　「脫口罩」喊話網暴動

哥過世「褲子留在朋友家」　妹追真相

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋

天菜女女戀濕吻求婚！「再也不放手」逼哭網友

10月星巴克買一送一　每周都喝爆

發票中200元「獎金爆衝11倍」

舊手機回收環保署要送iPhone！

更多熱門

相關新聞

免費吃飯看戲！《十二碗菜歌》巡迴

免費吃飯看戲！《十二碗菜歌》巡迴

「兩廳院藝術出走」今年將在10月17日至11月14日巡迴北中南，免費演出台味歌舞戲《十二碗菜歌》，讓觀眾能邊吃邊看戲！此作由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，更請來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，加上雙雙入圍金鐘奬的楊烈與蔡昌憲出演總鋪師父子，打造獻給眾人的台味派對，台下還有免費糯米飯、羹湯提供民眾享用。

6大展演中心周邊房價論輸贏　「老大哥」兩廳院年跌近7%最慘

6大展演中心周邊房價論輸贏　「老大哥」兩廳院年跌近7%最慘

兩廳院18年來罕見藝文報復性消費

兩廳院18年來罕見藝文報復性消費

柯文哲要「自行解封」　陳時中：方法早宣布

柯文哲要「自行解封」　陳時中：方法早宣布

兩廳院解封遭打槍　柯P批中央

兩廳院解封遭打槍　柯P批中央

關鍵字：

兩廳院Gap Year

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面