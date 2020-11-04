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1122秋鬥上街　民眾黨：讓民進黨重新學會「謙卑」

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▲▼民眾黨會後 柯文哲離場 謝立功受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對是否出席秋鬥，柯文哲不多談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨4日中午舉行黨政協調例會，會中決議將組隊參加11月22日登場的秋鬥遊行，包括5位民眾黨籍立委等都會參加，至於黨主席柯文哲部分則尚未確定。黨秘書長謝立功表示，尊重主辦單位規劃，不上台、不特別發表言論，「走出來就是行動上支持，代表我們認同這議題」。

謝立功受訪表示，11月22日的秋鬥是非常有歷史的平台，秋鬥議題很多，特別這次針對萊豬議題是大家特別關切的，我們希望能夠明白標示，萊豬議題以外，還有4個不同的議題，希望透過這次讓所有我們的支持者、國民，對於民進黨執政這些令人髮指的惡行，透過這個機會大家一起上街頭。

謝立功說，除了自己外，還有5位委員也會出席，並且會發動所有認同活動的人參與。至於黨主席柯文哲的部分，謝說，主席因為本身是台北市長，也是執法者，「他百分之百支持，至於用什麼型態參與，目前還在最後評估，包括他當天也還有其他行程」。

記者追問，是否代表民眾黨跟國民黨合作？謝立功說，這談不上是跟哪一個特別政黨合作的議題，秋鬥一直是一個平台，各政黨也好，對很多國家政策大家有疑慮或需檢討的，這是一個公眾的平台。

▲▼民眾黨會後 柯文哲離場 謝立功受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨秘書長謝立功受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨也在臉書貼文指出，民進黨執政以來，從「國安局超買」事件看見執政的荒謬，也經歷了廢考監兩院議題，民進黨「違背初衷、仍然酬庸」將監考人事題好題滿的作為；我們眼睜睜看著「強推參審制」讓司法改革裹足不前；更看見了讓農業工廠就地合法、封殺礦業法傷害台灣土地的無情；地方上，更有爐碴、樂樂養雞場等魚肉鄉里、傷害環境與土地的惡劣行徑。

民眾黨說，一直到最近，我們看見了開放萊豬影響國人食安，卻不願意從源頭控管、修法確保孩童食安的荒誕行徑，台南女大生兇殺案更是看見民進黨地方執政的怠惰，「完全執政，變成完全不負責任，掌握中央資源卻不開食安會報、不開治安會報等各種跨部會整合會議，從傲慢進一步變成怠惰」。

民眾黨質疑，民進黨以愛台灣之名，卻包裝獨裁的行為，從萊豬進口，到政黨干涉媒體運作，我們深信，如果無法讓當權者聽到反對的聲音，執政黨將持續傲慢，台灣的民主，也將岌岌可危。

「秋鬥，是一個歷史悠久的平台，沒有任何特定的政黨色彩。」民眾黨表示，希望能夠匯聚民意，為這場遊行盡一份心力，同時透過人民的力量，讓當初主張「謙卑、謙卑、再謙卑」的政黨，能夠重新學會「謙卑」二字，重新傾聽人民的心聲。

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