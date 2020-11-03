「紓困金就是亂花！」　柯文哲再槓中央：從紙本三倍券看到危機





▲台北市長柯文哲出席109年度社企成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

蔡政府為振興受疫情影響的經濟，過去發放三倍券，卻因為多數人選擇預購紙本票券，造成「三倍券之亂」。台北市長柯文哲3日提及，紓困金其實就是亂花，而他也從三倍券發放中看出危機，質疑用紙本怎麼符合無現金交易或零接觸交易。

柯文哲3日下午出席109年度社企成果發表會，他在致詞時提及，2020年台灣對付新冠肺炎表現比較好，是因為2003年在SARS吃到苦頭，但雖然大家說「失敗為成功之母」，但他認為「成功也是失敗之母」，因為成功時不容易改變，現在看統計報表看起來，今年全球只有2國GDP成長是正的，分別是台灣與中國。

柯文哲提到，這次因應疫情很傑出，但要小心的是，前幾天包括法國等國家開始封城，不過台灣「馬照跑、舞照跳、生活照過」，但2020表現好，是因為2003年表現不好，但要小心這次表現好，會不會下次表現不好？

柯文哲強調，2021年2月會發布台北後疫情時代的產業政策白皮書，以前他都沒有想到，外送平台車禍占北市車禍4.7％，「嚇一跳欸！怎麼這麼多！」不過foodpanda的業績也成長了7倍，但他認為就算未來疫情結束，電商也不會掉下去，而實體店面業績卻也不會上來，因為實體店面純粹只賣物品的話，已經被網購物流取代。

另外，柯文哲說，在此疫情當中，全台灣做不好的就是紓困金，「坦白講包括那個紓困金，紓困金坦白講就是亂花，因為就是你敢簽字我就敢發給你。」後來他從三倍券看到危機，因為三倍券發放，只有8％不是用紙本，代表92％民眾領實體三倍券，但這紙張怎麼會符合疫情時代的無現金交易與零接觸交易呢？所以說「成功也是失敗之母」，這點要小心。

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