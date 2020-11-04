指揮中心：菲律賓入境旅客　11/9起無需先送集中檢疫所

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，我國年9月24日起實施自菲律賓入境旅客皆於集中檢疫場所完成檢疫，並於檢疫期滿前再進行採檢之措施。截至11月3日，已採集1,294位旅客檢體，其中1,268位無症狀者，有9名於檢疫期滿前採檢後確診，考量檢驗陽性率8月中旬起就下降，11月9日起將比照一般入境旅客，無須直送集中檢疫所。

▲陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

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指揮中心表示，依國際相關研究文獻及過往案例經驗，無症狀感染者經14天檢疫後之採檢結果即使為陽性，其檢體幾已無法培養出病毒，顯示個案已不具傳染力。但若為檢疫期滿後將至醫療機構、長照機構等提供第一線照護服務者，仍須配合規定接受採檢。

指揮中心指出，菲律賓近1週平均日增約2千例確診，截至目前累計確診387,161例。考量菲律賓疫情於8月達高峰後趨緩，且檢驗陽性率亦於8月中旬起整體呈下降趨勢，因此，指揮中心宣布，自11月9日起，自菲律賓入境旅客之檢疫措施，將比照自其他第三級流行地區之入境旅客，說明如下：

1. 入境前14天內曾有症狀者(含已先自行服藥者)，應主動告知機場檢疫人員並配合採檢或其他必要檢疫措施。

2. 無症狀者，依規定返家或至防疫旅宿完成14天居家檢疫，於檢疫期滿後再自主健康管理7天。

3. 移工、境外生等專案對象，依指揮中心相關管理措施辦理。

▲全球疫情持續升溫，返國民眾務必配合防疫措施及居家檢疫。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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