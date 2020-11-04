92歲不老騎士上街迷途　小榮民警察一路導航...繳稅也能揪感心

▲屏東縣東港警分局東濱派出所警員程崇育、蔡昱恆二人，護送陳姓老榮民到財稅局東港分局繳稅。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

92歲老榮民騎重機車要到財稅局東港分局繳稅，迷路在車流大的東港鎮中山路，東濱派出所警員程崇育、蔡昱恆二人巡邏發現，避免危險，立即帶往路邊協助，其中蔡昱恆表示自己也是榮民子弟，小榮民很榮幸能協助老榮民，讓他感到很溫馨，頻頻道謝。

▲▼陳姓老榮民到財稅局東港分局繳稅。

東港警分局東濱派出所警員程崇育、蔡昱恆二人，於日前執行巡邏勤務時，遇一名老伯伯騎一部重機車停在路旁，神情木然、左顧右盼，由於東港鎮中山路段當時車流量大，員警擔心發生意外，立即上前關心。

得知已92歲的陳姓老翁是當年隨國軍來台的老榮民，警員蔡昱恆亦表示自己也是榮民子弟身份，小榮民很榮幸能協助老榮民。

陳姓老翁向警方表示，現居住在新園鄉五房村，從自家騎車要前往財稅局局東港分局辦理繳稅，騎到東港鎮中山路時卻迷路了，員警獲悉後護送他到達國稅局東港分局。他對員警貼心的協助與服務，讓他相當感動，豎起大拇指不斷讚賞並感謝員警幫助。



分局長林文煜肯定程、蔡兩人積極服務態度，期許同仁秉持「熱心助人同理心，鄉里處處有溫情」態度，為人民大小事盡心盡力。

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