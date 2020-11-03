龍應台錢包掉計程車立馬找回　臉書讚警再送《大武山下》簽名書

▲龍應台致贈送屏東潮州警分局中山路派出所《大武山下》親筆簽名書，並在個人臉書肯定，讓員警感到滿滿溫暖 。（圖／中山路派出所提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

名作家、也是文化部前部長龍應台皮包遺落計程車上，司機發現送交屏東縣潮州警分局中山路派出所，員警連絡她到派出所領取，她趕到派出所領取皮包同時，致贈親筆簽名新作《大武山下》送給派出所，讓員警喜出望外，並在臉書稱讚「無敵鐵金剛造型的中山路派出所，真的」，讓員警感到滿滿地溫暖。

▲▼龍應台臉書稱讚中山路派出所。

潮州警分局中山路所員警林晉仰於日前18時30分許接獲一名計程車司機匆忙走進派出所，稱乘客將錢包遺留在車上，希望警方能設法聯絡失主領回，經檢視錢包證件內得知龍姓女子所有。

▲▼親筆簽名書。

這時在一旁的副所長張永忠直覺反應認為該錢包應係為文化部前部長龍應台所遺落，經警方查詢資料後立即聯繫上她前來所領回。

根據她個人的臉書，龍應台接到中山路派出所的電話時，一度以為是「台北市中山路」，隨後趕到派出所領回錢包，並贈送親筆簽名的書贈予中山路派出所，並在她FB臉書專頁內寫下感謝文給警方，感念警方，並留言對張副所長表示感謝，還稱讚「無敵鐵金剛派出所，真的」，給予警方表示肯定。

分局分局長黃國源表示，一篇感謝文雖僅寥寥數語，但却為人民保母們注入滿滿的正能量，這樣溫馨且貼心的警民互動模式，正是警方努力的價值所在，也讓潮州分局的員警們更確信，只要民眾有需要幫助，都必將竭盡所能全力以赴。

▲Her推出超級熱銷的「理膚寶水B5全面修護霜」00ml+40ml，原價1330元，特價788元