2男騎贓車偷自助洗車店兌幣機得手2萬　1落網1在逃

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮洪姓男子涉嫌夥同一名男子，騎乘贓車行撬開東港鎮某自助洗車店自動兌幣機零錢，竊取2萬多元硬幣逃逸，東港警方調閱監視系統循線查出他涉案，傳喚到案，他承認與另名友人作案，訊後依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣東港警分局循線查獲洪姓男子涉夥同友人行竊自助洗車店，訊後送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼撬壞自動兌換機、共乘機車逃逸。

東港警分局東港派出所於11月2日凌晨3時40分許，接獲民眾報案於東港鎮明德一路某自助洗車店自動兌幣機零錢遭竊盜，員警獲報後立即前往發現洗車場自動兌幣機遭破壞，內有2萬多元硬幣被偷。

警方調閱店家監視系統，發現案發時，有兩名共騎乘機車的男子，1人在外把風，1人手持鐵撬撬開自動兌幣機，撬壞自動兌換機，偷走兌換機內硬幣後逃逸。

員警擴大調閱周邊路口監視器，發現嫌疑人2名得手後共乘1部重機車離去，為避免行蹤曝露，作案時還戴口罩、手套；警方根據車牌找到車主，經查該機車在高雄市小港區鳳源路被偷；員警鍥而不捨分析比對，終於查出設籍於潮州鎮38歲洪姓男子涉案，昨3日通知他到案，他坦承缺錢花用行竊，另警方也鎖定另一名在逃嫌犯，正積極查緝中。

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