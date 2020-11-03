台24線抓超速改裝車！里港警今年舉發1千3百多件　罰單1700元起跳

▲屏東縣里港警分局會同監理站在台24線取締交通違規 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

喜歡在台24線屏東縣三地門、霧台台24線超速、改裝車輛噪音的車友注意了！屏東縣政府警察局里港分局以不定時定點方式，配合監理站，加強取締作為，今年以來，已對超速部分開出1千3百多件罰單，駕駛人每件至少被開罰1700元；改裝車體部分30件，駕駛人每件至少被開罰2400元，警方呼籲用路人依照規定行駛，確保交通安全，又不必擔心荷包失血。

▲▼取締交通違規作業。

里港警方說，台24線通往霧臺鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧臺鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，而成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，吸引許多民眾駕駛前往賞景。

卻也衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，引來部落居民抱怨，轄區的里港警方因此配合監理、環保單位不定時執行取締勤務。

里港分局組長林中安表示，臺24線進出霧臺各部落路段，均設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依「道路交通管理處罰條例」第18條處新臺幣2400元以上罰鍰。

分局分局長楊龍祥呼籲用路人，2020109年霧臺所在臺24線路段不定定點測速拍照取締，舉發1千3百多件，每件至少開罰1700元。其中10月31日，在三德檢查所賡續執行聯合稽查勤務，加強攔查取締改裝車體違規，就取締排煙管等改裝違規12件。籲請汽機車駕駛人遵守交通規則，以免被開單處罰。

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