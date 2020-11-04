打300通電話！大學老師「吞100粒藥」詭異亡　生前做夢：被蛇附體了

▲大學老師閆羽凡陳屍家中 。（圖／方圓）

記者蔡儀潔／綜合報導

患有抑鬱障礙的大學老師閆羽凡，被發現死在北京住家，身下有大量腐敗液體、毛髮脫落、眼球突出，旁邊留下一封遺書。根據調查，這背後竟暗藏驚天秘密，原來閆羽凡不相信現代醫學，只想通過求神拜佛之類的方式治癒自己，在死前10天內曾給女友滿雲打了300次提醒電話，最後吃下100片藥死亡。

綜合陸媒報導，北京市第三中級法院近日宣判此案，事發於去年7月20日，大學老師閆羽凡被發現陳屍家中，上身穿淺色背心，下身穿深色內褲，身下有大量腐敗液體。

法醫鑑定結果顯示，死者於10天之前死亡，屍體已經高度腐敗，失去部分鑑定條件，可排除外傷致死，檢測出氯氮平超標，一般中毒量參考0.6微克/毫升，而死者的腐敗液中該含量已經達到了9.6微克/毫升，而且已經是死亡多天之後的結果，當時應該更高。

室內門窗完好、沒有破損，警方在電腦桌上發現一封遺書，「 我的一棟房產和若干張銀行卡留給滿雲負責處理，留給他開辦和經營公司使用」。

經過一番調查，發現這名叫滿雲的人有重大嫌疑。原來，性格高傲孤僻的閆羽凡在2008年失去母親，隨後經常夢見死去的外公和母親來找他，還往他身上扔蛇和陰人，患有抑鬱障礙的他卻一直不相信醫學能治好自己的病，選擇依賴迷信。

▲閆羽凡在網上認識同樣來自單親家庭的滿雲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

同年，閆羽凡在網上認識同樣來自單親家庭的滿雲，因對方為人熱情且同樣迷信，兩人擦出火花交往。2014年前後，滿雲發現閆羽凡精神逐漸不太正常，這時候距離閆羽凡母親去世已經6年有餘。有一天夜裡，閆羽凡突然神經兮兮告訴滿雲，「我大概是被蛇附體了，我姥爺（外公）和我媽又來找我了。」

隔年閆羽凡病情更嚴重，醫生診斷他有精神類疾病和抑鬱症，讓他入院治療，但閆羽凡拒絕了，他不信任現代醫學，只想通過求神拜佛之類的方式治癒自己。於是，滿雲找來其他大師給他看，大師說他這是精神病看不了。

由於兩人都迷信，滿雲便註冊了一個暱稱為「空想」的QQ號，假扮一位大師加上閆羽凡，一來為了讓他心裡有所寄託，不要做出什麼極端的事；二來閆羽凡有錢，滿雲看上了他的錢袋子，想讓對方踏踏實實為自己做事，用大師的身份套住對方。

接下來幾年，滿雲一直用「空想」這個賬號和閆羽凡對話，還讓對方賣掉房子，出資300萬元（人民幣，下同）開餐館，最後錢全部賠光光，此外還用盡各種話術借款50萬元。

後來，滿雲繼續以「空想」的身份與閆羽凡聊天，每次對方都深信不疑，「空想」先後通過6個網絡貸款平臺，加上2家銀行共貸款75萬元，貸款全數發放之後，全落到滿雲的銀行卡。

2019年7月，閆羽凡被網貸公司的催款電話騷擾到失去理智，開始神經質般催促滿雲還債。7月1日到7月10日，閆羽凡給滿雲打了300次提醒電話，滿雲在白天夜裡分別用真實身份和大師身份，循環安撫閆羽凡，但最後被徹底催煩了。

為了不讓閆羽凡情緒繼續激動，也希望他吃完藥能多睡幾日，滿雲用假帳號遊說閆羽凡吃下100片藥物，「自己吃了一瓶100片了，放心吃沒問題」、「吃吧，你吃完了體內的髒東西就全沒了」。不料，閆羽凡最終撒手人寰。

警方立刻以涉嫌故意殺人罪逮捕滿雲。近日，北京市第三中級法院宣判，被告人滿雲故意非法剝奪他人生命，致人死亡，其行為已構成故意殺人罪，判決滿雲犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利3年。

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