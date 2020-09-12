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留言「生病了！累了！」　成大男學生陳屍化工館頂樓梯間

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▲成功大學化工系三年級21歲林姓男學生，12日中午被發現在成大化工系大樓頂樓樓梯間尋短身亡，全案由檢警相驗查處中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學化工系三年級21歲林姓男學生，12日中午被發現在成大化工系大樓頂樓樓梯間尋短身亡。（示意圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學化工系三年級21歲林姓男學生，12日中午被發現陳屍化工系大樓頂樓樓梯間，同學發現後馬上報警，台南市警一分局東寧所據報火速到場，發現林生已死亡，從林生死亡現場研判，林生是尋短身亡，全案目前由警方報請檢察官相驗中。

據了解，台南市警一分局東寧所12日中午12時20分許，接獲110通報有學生陳屍在成大化工系大樓頂樓，警方前往勘查，發現21歲林姓學生陳屍現場樓梯間，是尋短身亡，初步排除外力介入，目前已報請檢察官相驗，進一步釐清。

▲成功大學化工系三年級21歲林姓男學生，12日中午被發現在成大化工系大樓頂樓樓梯間尋短身亡，全案由檢警相驗查處中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲林生11日未回租處，校方發動同學找人，接近中午才在化工系頂樓樓梯間發現死者。（示意圖／記者林悅翻攝）

警方指出，21歲林姓學生是台中人，在校外租屋，近期死者精神狀況不佳，11日未回租處，林生母親與成大校方聯繫，校方發動同學找人，接近中午才在化工系頂樓樓梯間發現死者，已明顯死亡。

警方調閱監視器，發現林男11日晚上獨自1人到頂樓，未發現有他人跟隨。據了解，成大校方發現他身心狀況有異，有將林生列為輔導對象加強輔導，林生生前有留言說他「生病了、累了！」，如今發生此一憾事，令成大師生與家屬感到悲痛。成大校方表示，對此事不作回應。

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