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單親少女跳河自殺亡！泣血遺書曝：媽媽一定要幸福啊　坎坷身世曝

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▲▼13歲女孩留遺書跳河自殺。（圖／翻攝自半島都市報）

▲13歲女孩留遺書跳河自殺。（圖／翻攝自半島都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

「媽，我不知道我怎麼了，我變得很累，死亡對我來說是種解脫，妳要幸福啊，這是我唯一的遺願，對不起，勿念…。」9月9日晚23時許，江蘇南通海門一名13歲女孩離家出走，9月11日下午5時許，屍體在河中被撈出。

據《半島都市報》報導，同一個屋簷下的母親，對此毫無察覺，「我半夜睡著的時候她走的，晚上11點40分到了北邊大門口，到西邊一個攝影機死角後，人就看不見了。」

9月11日下午5點噩耗傳來，城南河道中發現女孩的屍體。有個細節讓母親徹底心碎了，「女兒不是從橋上掉下來的，是自己跨欄走出去的。

▲▼13歲女孩留遺書跳河自殺。（圖／翻攝自半島都市報）

▲遺書。（圖／翻攝自半島都市報）

據悉，當晚女孩欲跳河，第一次被旁邊釣魚的路人勸了下來。可是，在釣魚人走後，女孩又跳了下去。

究竟發生了什麼，讓一個13歲女孩執意尋死？母親自己也不知道答案，「我只有這一個孩子，以前她跟我講話都很開開心心的，我也沒有罵過她。」但是，女孩自殺前給母親留下了一封遺書寫得字字戳心。

女孩在遺書中稱，「媽，我不知道我怎麼了，什麼也不想做，變得好累，控制不住情緒。這兩天，我試了很多種自殺方式，對不起，我好像就是個廢物，好沒用，活著註定拖累妳還有別人，我真的就是個徹頭徹尾的廢物。死亡對我來說，是種解脫啊。妳要幸福啊，這是我唯一的遺願，要是想找我，就去秀山大橋吧。對不起，對不起，勿念。」

▲▼13歲女孩留遺書跳河自殺。（圖／翻攝自半島都市報）

▲事發河道。（圖／翻攝自半島都市報）

女兒去世，母親徹底失去了精神支柱，而她的丈夫已經多年沒有露過面，「他不關心女兒的，三四年都沒回來了，一分錢也沒有寄過，我也沒跟他吵架，他媽媽一個電話，他就去那邊了。」母親進一步說，女兒死後聯繫他了，「他不來，說沒錢，女兒出殯，都是好心人在幫我…」

女孩的遺書在網上刷屏後，網友紛紛留言悼念，「和母親的談笑風生，也許是她拼盡，最後一絲力氣假裝的」、「妳不在了，妳媽媽怎麼能幸福呢」、「不知道她曾經受了什麼痛苦，但是她已經解脫了，願在天堂幸福」、「人生沒有什麼事不是活著不能解決的啊」。

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