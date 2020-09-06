富家千金迷信「水溝神」！5個月砸3700萬　玉皇大帝救了她

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

台中一名張姓富商千金去年3月認識「國際靈媒」戴姓女子，對方聲稱上輩子是「水溝神」，今世化身地母，與瑤池金母結緣，連玉皇大帝都要叫她一聲姊姊。張女深信不疑，短短5個月被騙超過3700萬元，直到近日擲筊請示玉皇大帝發現被騙，才清醒直呼「我好傻」，憤而報警處理。

張父早年從事營造業、房地產，累積大量財富。如今張女年近60歲，去年3月經友人介紹，結識一名戴姓女靈媒。戴女聲稱，自己前世掉入水溝，當過水溝神，這輩子是「地母化身」，更是「馬雲陰間姐姐」，能觀三世因果，因為是玉皇大帝的胞姊，所以可以稱呼她叫「皇姊」。

▲戴姓靈媒自稱「皇姊」，名片設計頗有國際格局。（圖／東森新聞）

張女信以為真，短短5個月間，接連遭對方以「玉皇大帝要護持誕生」、「關聖帝君要借錢打能量，跟造成新冠疫情、中國水患的戰爭軍魂談判」、「國父孫中山6年後轉世當你孫子」為由，騙走大量金錢，還買下木器（1萬5千元）、鐘乳石（15萬元）、水晶洞（17萬元）、鑰匙圈、照妖鏡、金爐及大茶壺等信物「結緣」。

更誇張的是，戴女還要求張借款1600萬元給神明，並付出200萬元加入「真主」創立基金，同時舉辦近2000萬元的超渡法會。事後，張女未見過法事，卻付出超過3700萬元，內心不禁起疑，近日向玉皇大帝擲筊請示，才驚覺自己遭到詐騙，憤而報警討公道，「我好傻，不希望再有人像我一樣」。

面對指控，戴女則強調她沒詐騙，也沒斂財，天機是可以洩漏的，一切都是信者恆信，她沒有逼迫張女奉獻，一切都是對方自願。既然現在已經報警，不合理的部分她也沒辦法處理。

▲富商千金控訴，戴姓靈媒用各種離奇理由詐騙至少3700萬元，而且金額未計各式藝品。（圖／東森新聞）

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