颶風伊塔強襲中美洲！尼加拉瓜暴雨淹水　窮人區房舍屋頂被吹掀

▲颶風伊塔登陸尼加拉瓜。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

強度颶風伊塔（Eta）3日登陸中美洲，直搗尼加拉瓜加勒比海沿岸的窮人區，摧毀住宅與基礎設施，隨之而來的還有潛在的致命洪水危機。

路透社報導，尼加拉瓜災害管理機構「SINAPRED」主任岡薩雷斯（Guillermo Gonzalez）指出，伊塔自東北部卡沙貝斯港（Puerto Cabezas）的南側登陸，強風吹掀屋頂、折斷或連根拔起路樹，電線也受創。

美國國家颶風中心（NHC）指出，伊塔是「極度危險」的4級風暴，薩非爾辛普森颶風風力分級最高不過5級，因此帶來的是致災級的強風與大洪水，將對尼加拉國與其他中美洲地區鄰國造成重大威脅。中心表示，伊塔風速達每小時225公里，但隨著颶風進入內陸後，強度應會迅速減弱。

卡沙貝斯港居民恩里奎斯（Carmen Enriquez）受訪時表示，「我們真的很害怕，電線桿已經倒了，又有洪水，屋頂也被掀翻，我家中一些東西都掉在地上。」

截至當地時間3日清晨，尼加拉瓜副總統穆里洛（Rosario Murillo）在全國廣播中安撫人心，表示颶風尚未造成災難等級的嚴重破壞。然而，尼加拉瓜已有122.7萬人身處危險之中，當中有50萬人是孩童，後續如何仍讓許多人憂心。