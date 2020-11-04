挺青年藝術家發揮創意！　第二屆「集保結算所當代藝術賞」開展

▲第二屆集保結算所當代藝術賞舉行頒獎典禮，11件得獎作品已於台北國際藝術村展出，即日起至11月29日供民眾參觀欣賞。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

從證期局局長張振山手中接下金賞獎狀與獎金，藝術家愉悅的心情全寫在臉上，第二屆集保結算所當代藝術賞10月29日舉行頒獎典禮，眾多嘉賓親臨現場表達支持，讓獲獎的藝術家們深感榮耀。

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▲藝術家林瑜亮（左）從證期局局長張振山（右）手中接過金賞獎狀與獎金。（圖／記者陳家豪攝）

金賞作品作者林瑜亮表示，「這次的作品，比較多是自己在內心去整理這些思路，很開心集保結算所提供平台與得獎的機會給我們這些年輕創作者，讓大家能參與比賽、互相交流，且一起展出作品，我覺得滿好的」。

▲本屆金賞作品「它是它，卻失去它的功能」。（圖／記者陳家豪攝）

銀賞作品作者蔡宜婷表示，「這件作品叫『時間裡的他方』，是我對於一輛玩具車還有家中老爺車的自我想像，關於它丟失了之後，我還有獲得一輛很喜愛的玩具小車，我就為它做了一個無限循環的跑帶，我希望透過不斷運轉的過程，像是它活動了起來，像是它還存在一般。很開心有這次的機會，在一個很好的時間點上呈現作品，也獲得了評審們的肯定」。

▲本屆銀賞作品「時間裡的他方」。（圖／記者陳家豪攝）

今年集保結算所當代藝術賞以「有現•無限」為主題，鼓勵藝術家們在有限的資源內，創造出無限可能，且邀請藝術界各領域的專家、學者組成評審團，評選出優勝作品。

▲集保結算所董事長林修銘。（圖／集保結算所提供）

集保結算所董事長林修銘表示，「藝術在我們的生活佔有非常重要的部分，集保結算所除了支持弱勢團體、推廣體育之外，事實上我們也很重視藝術層次，我們希望台灣年輕人在精神層次、藝術層次上，能夠有更自由的發展空間」。

▲集保結算所總經理朱漢強。（圖／記者陳家豪攝）

集保結算所總經理朱漢強表示，「我們期盼藝術工作者可以持續地關懷環境與社會，呈現更多的藝術品，讓藝術可以跟人交流、對話，注入我們台灣文化與藝術的生命力」。

▲▼即日起至11月29日，民眾可到台北國際藝術村欣賞第二屆「集保結算所當代藝術賞」得獎作品。（圖／記者陳家豪攝）

第二屆集保結算所當代藝術賞中的11件得獎作品，已佈展於台北國際藝術村，即日起至11月29日，供民眾參觀欣賞。