市場職人魂爆發！近藤悟快門拍下「時光寶藏」　黃石市場攝影展435限定開張

▲市場職人們在營運半個世紀之久的黃石市場裡辛勤工作的身影，都被攝影藝術家近藤悟用鏡頭記錄下來。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

攤販宏亮的招呼聲混合著新鮮牛豬魚禽及蔬果的氣味，街邊麵飯小吃樸實美味，簡單一碗就填飽肚皮；服飾、民生用品店家品質實在、經驗老道，走逛一圈，採買間交換的不只買賣，更多的是攤商親切又溫暖的人情味，這就是台灣極具特色的傳統市場。在板橋府中就有這麼一處經營50餘年之久的傳統市場──黃石市場，半個世紀以來市場裡的職人們日日辛勤工作，妥貼照顧著居民鄰里的日常生活所需；今年為了讓老舊市場再度煥發生命力，市府選擇重建升級，讓攤商於6月陸續搬遷至中繼市場。因此，曾住在板橋府中的臺灣女婿日籍攝影藝術家近藤悟，決定透過鏡頭將黃石市場與周邊街區店家職人的專業身影記錄下來。想知道這些市井人物在攝影師的鏡頭下會展現什麼樣的隱藏魅力，那就不能錯過即日起至11/1，在板橋435藝文特區盛大展出的《寶藏 Treasures–近藤悟攝影展》。

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▲攝影展中近藤悟拍攝了不少板橋府中黃石市場著名店家，圖為風權號牛肉。

▲市場頭家們拿著各自的生財／生存道具，全身肖像展現滿滿職人魂，左為元道命相風水學會、右為口味快餐。

在板橋府中歷史悠久的黃石市場改頭換面之前，近藤悟以相機記錄下市場及周邊街區共23間在地店家、27位職人與地方人士的模樣。職人們身穿平時的工作服裝，手裡拿著自家販售的獨門商品和工具，像是市場老字號的生鮮攤販「南雅活海鮮」、「風權號牛肉」，頭家們就抓著新鮮活魚及溫體牛肉霸氣入鏡；經典老店「一古堂中藥」製藥器具、「宏昌西服」剪刀量尺上手，還有著名小吃「老曹餛飩」、「林員肉圓」，街區中仍然活絡至今的挽面師傅們、快餐店、蔬果行等，都在快門一瞬之間永恆留下全身肖像的詳實光影。一張張相片宛如時光寶藏，訴說著頭家們近一甲子的心路歷程與情感，逛展的參觀者能從中窺見「百工百態」的生活日常、職人專業特色。

▲近藤悟以相機記錄下黃石市場及周邊街區共23間在地店家、27位職人與地方人士的模樣。

▲參觀民眾能從照片中窺見「百工百態」的生活日常、職人專業特色。

黃石市場人物攝影計畫由在日本東京出生及成長的攝影師近藤悟操刀，雖然現為自由攝影師，但年輕時的他也曾當過大企業白領，直到轉換新工作時喚醒了熱愛藝術的靈魂，於是偏移人生航道前往英國進修，因此與來自臺灣的妻子相遇結緣，如今為愛定居台灣己超過10年。被評價為擅長表現生死以及生命力的近藤悟，攝影作品獲獎豐碩，其中知名的有拍攝花朵綻放姿態的攝影作品《瞬》，不僅為他奪下SONY世界攝影大賽自然野生類首獎，更成為首位獲獎的日本攝影家；近期則為臺北101捷運站的著名公共藝術作品《相遇時刻》進行人像拍攝，持續保有豐沛的創作能量。

《寶藏 Treasures–近藤悟攝影展》是近藤悟最新人像攝影作品集，精選16幅職人的微笑身影，攝影愛好者和對傳統風土文化有興趣的民眾們，快衝一波435藝文特區，你的「黃石故事市場」限定開張中。

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