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▲歡慶四週年！「基富通」客戶破15萬，10月加碼0手續費。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲線上基金平台「基富通」上線滿四周年，舉辦基金嘉年華回饋投資者。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

線上基金平台「基富通」上線滿四周年，在長期推動定期定額、紀律投資下，今年9月基富通單月定期定額扣款金額已逼近15億元，相較於去年年底成長將近九成，為了回饋投資者，基富通加碼推出十月份全平台基金單筆申購全面0手續費！

▲歡慶四周年，基富通加碼推出十月份全平台基金單筆申購全面0手續費。



基富通總經理黃致淵表示，「每年的10月我們就是全平台都是0，就是在單筆上面全平台都是0手續費，今年以來配息型的基金我們都是0手續費，10月份我們連股票型基金也會是0手續費，除了要感謝集保所這些年的努力以及協助基富通的成長之外，其實我們也不斷跟台灣投資人宣導正確的理財觀念及定期定額的觀念，盡可能的讓我們台灣投資人瞭解，其實基金是一個退休最好的投資商品」。

▲基富通總經理黃致淵表示，「感謝集保所這些年的努力以及協助基富通成長，我們也不斷跟台灣投資人宣導正確的理財觀念」。

在過去4年，基富通從校園、全民基金投資競賽當中，積極推廣全民自主投資，而2019年執行金管會提出的「好享退」專案，超過四萬人參與，不僅大受投資者好評，更讓退休準備議題獲得全台高度重視，繳出亮麗的成績單。

▲基富通過去四年積極推廣全民自主投資，到2019年執行金管會提出的「好享退」專案，繳出亮麗的成績單。

基富通總經理黃致淵指出，「基富通現在是台灣整個最大的基金平台，大家在網路上面就可以買基金，所以我們的基金數是最多的，大概三千多檔的級別，而基富通的客戶數、銷售量跟所有的基金存量，其實每年都是倍數的成長，今年我們預估到年底會突破16萬的客戶，基金存量也已經來到450億」。



▲基富通的客戶數、銷售量每年都是倍數成長 ，今年挑戰突破16萬的客戶數 。

基富通將持續以客戶為中心，優化平台功能與更佳的使用者介面，今年初進行開台以來最大規模的官網改版，未來也將設計並推出更符合投資人期待的平台功能及使用介面。在充滿不確定性的大環境下，基富通強調投資人應該以定期定額的方式穩健投資，想省荷包的投資人，千萬別錯過10月份0手續費的優惠，為自己第四季的布局省下投資成本。