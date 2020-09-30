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連假高雄逛展偽出國！「轉機：台灣」One-Forty移工攝影展互動式體驗

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▲▼連假高雄逛展偽出國！「轉機：台灣」ONE-FORTY移工攝影展互動式體驗。（圖／ONE-FORTY提供）

▲第二屆移工攝影展特別設計了互動式體驗，讓民眾更了解移工生活。（圖／One-Forty提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

受限於疫情今年大家無法出國，許多人紛紛規劃感受異國風情的「偽出國」行程，致力透過教育培力東南亞移工的非營利組織One-Forty與台灣福興企業跨界合作於10/1~11/1期間，在高雄駁二蓬萊B6倉庫舉辦2020【轉機：台灣】年度攝影展，為全台最大、歷時最長的移工攝影展。

▲▼連假高雄逛展偽出國！「轉機：台灣」ONE-FORTY移工攝影展互動式體驗。（圖／ONE-FORTY提供）

去年首屆舉辦單週即突破1萬人次觀展，連音樂名人許常德也到場支持給予高度肯定，而今年搭上「偽出國」浪潮，第二屆移工攝影展以「跨國旅程」為概念，展出上百張經典照片、大型裝置，更將展場空間設計成五大站點，同時設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，讓觀眾真正走入移工生活。

展覽規劃每位參展者都可拿到一張專屬機票，帶領民眾從東南亞啟程，搭上前往台灣的班機。團隊更設計情境體驗，可透過IG特效濾鏡化身成準備前往異地工作的移工，在不同站點搭配遊戲互動；或透過VR虛擬實境，360度視角感受移工家鄉，甚至走進移工的家，實際體驗移工生活。

▲▼連假高雄逛展偽出國！「轉機：台灣」ONE-FORTY移工攝影展互動式體驗。（圖／ONE-FORTY提供）

本屆展覽也展出誕生於台灣工廠的印尼移工樂團「UNI Band」的故事，該樂團成員都是工廠員工，利用下班時間練唱、打鼓，至今已在全台多個地區巡迴演出，更曾受邀到台北白晝之夜演出。此外，展覽也紀錄了移工淨灘團體 Universal Volunteer 的事跡，該團體幾乎每個月都會號召朋友淨山和淨灘。兩年來，他們舉辦超過 80 場的淨山與淨灘活動，在台灣撿了超過 2400 公斤的垃圾。

「移工不只是勞動力需求」，One-Forty 創辦人陳凱翔說，他們是有感情的朋友、是為了家人出國打拼的父母或兒女，或是為了實現理想的年輕人。透過這場展覽，團隊希望撕下「外勞」的標籤，呈現移工與台灣社會的連結，期許台灣成為移工朋友們的人生轉機。同時，也撕下「鬼島」的標籤，看見移工與台灣的緊密關係，透過善待與台灣人生活在同片土地上的移工，創造台灣與世界產生深刻連結的轉機。

▲▼連假高雄逛展偽出國！「轉機：台灣」ONE-FORTY移工攝影展互動式體驗。（圖／ONE-FORTY提供）

【展覽資訊】
‣ 日期：10/1 (四) - 11/1 (日)
‣ 時間：12:00-18:00 (週五六日與國定假日，延長至 20:00)
‣ 地點：高雄駁二蓬萊 B6 倉庫
‣ 費用：免費入場
‣ 活動詳情：https://qsear.ch/d2a862

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