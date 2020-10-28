「冰雪奇緣特展」來台還原場景！3分鐘360度體驗艾莎「心底召喚」

▲「FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展」將於年底12月19日登台。（示意圖／主辦單位提供）

記者林育綾／台北報導

迪士尼動畫《冰雪奇緣》魅力橫掃全球大小影迷，如今「FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展」將於年底12月19日登台，結合兩集的電影內容，還原多個經典⼈物與場景，包括華麗的「艾倫戴爾城堡」、唯美動⼈的「冰雪森林」、迷霧籠罩的「巨⽯陣」、靈性的「魔法森林」等，還有艾莎、安娜以全新造型登場，更能以科技互動體驗冰雪幻境，包括360度體驗艾莎受到「⼼底聲⾳召喚」的3分鐘夢幻畫⾯！

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▲電影中「艾莎、安娜、雪寶」等經典⾓⾊，將以1：1造型現⾝展區各角落。（示意圖／主辦單位提供）

「FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展」結合兩集電影內容製作，打造多項驚喜，包括電影中「艾莎、安娜、雪寶」等經典⾓⾊，將以1：1造型現⾝展區各角落，觀眾更可透過多元化的科技互動環節，探索「魔法冰雪世界」。

▲「冰雪奇緣夢幻特展」打造5公尺巨型雪怪，現⾝冰雪森林。（示意圖／主辦單位提供）

「冰雪溜滑梯」與「⼤型球池」中也有互動投影，讓民眾體驗使⽤「魔法」召喚經典⾓⾊。包括10米長的召喚區，能360度體驗艾莎受到「⼼底聲⾳呼召」的3分鐘夢幻畫⾯。而在魔法森林裡，還能追蹤到處亂竄的火精靈、在彈跳床上與風精靈⼀同⾶⾏。「暗海投影區」可以體驗化⾝艾莎，踏過奇幻⼤海，經歷不⼀樣的互動沉浸式體驗。「未知之域」的風、火、⽔、⼟四種幻彩光影特效，體驗展現四⼤魔法。

▲「暗海投影區」可以化⾝艾莎，踏過奇幻⼤海，經歷不⼀樣的互動沉浸式體驗。（示意圖／主辦單位提供）

展場還打造超巨型雪怪⾼5公尺、⽯頭巨⼈更⾼達4公尺及寬7公尺，魄⼒滿點，還有超過百件官⽅美術畫稿，包括動畫⾓⾊設定及場景設計，讓冰雪迷親睹動畫背後最真實的製作場景。當然也有多款周邊商品登場，讓粉絲把⼼愛⾓⾊的精品⼀擁回家。

「FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展」將於今年12⽉19⽇起到明年3⽉1⽇，在台北新光三越信義新天地A11館6樓展出。

▲⽯頭巨⼈更⾼達4公尺及寬7公尺。（示意圖／主辦單位提供）

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