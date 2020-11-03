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獨／聞槍響驚覺恐攻就在身旁！台留學生「躲地下室避難」：謝謝我還活著

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▲奧地利維也納發生恐攻後，當地警方盤查路上民眾。（圖／路透）

▲奧地利維也納發生恐攻後，當地警方盤查路上民眾。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

奧地利首都維也納當地時間2日8時許發生恐攻，多位槍手突襲內城區的猶太城市會堂，對周邊6條街道的餐館酒吧「百發掃射」，目前至少4人死亡。對此，《ETtoday新聞雲》專訪一名當時在事發現場的台灣張姓女留學生，還原生死一瞬的經過，而心情尚未平復的她，也表示「謝謝我還活著」。

張同學指出，當時她吃完晚餐剛好與朋友來到一家酒吧續攤，但不料剛坐下來沒多久，就聽到步槍連6響，讓她腦海瞬間閃過「該不會是遇到恐攻吧？」接著，她趕緊逃到酒吧地下室避難。

她回憶起躲在地下室的時間，有人在哭、有人則在錄遺囑。約半小後，陸續有人上一樓查看情況，不過沒一會，警方突衝進來酒吧，並叫所有人趴下退後。再等了幾分鐘，警方叫所有人往後門逃走。

張同學透露，要逃跑當下她十分猶豫，雖然不知道繼續待在地下室會受困多久，但兇手也不只一位，若突然闖進室內掃射，她必死無疑，因此心一橫，按照警方指示從後門巷子逃生。

「一路上狂奔同時腳都在發抖，因為在室外，有可能隨時被恐攻兇手攻擊...逃到另一端之後馬上攔了輛計程車衝回家。」張同學指出，回家後看新聞，她才得知四處都有恐攻兇手，在酒吧遇到的不過是第一站。

事後張同學回想起整段經歷，驚恐表示，「到現在還是不敢相信我經歷的一切」，太多一瞬間了，如果她再晚搭一班地鐵，走在路上被掃射的就是她。

對於兇手就在她待的酒吧外面射殺第一位民眾，張同學說：「原本因為天氣好想坐室外，因為朋友說會冷才拉我進室內，如果不是這樣，受傷的就是我。」

張同學也提到，到家後看新聞，才發現恐攻兇手已經四處散開，甚至連她剛剛等車的地方附近也有人被掃射，要不是她命大，抓對時間逃回家，可能現在還被困在某處，甚至受傷。

最後，張同學強調，從沒想過這種事會發生在她身上，到現在還驚魂未定，有太多瞬間一剎那，可能她的人生從此不同，「謝謝我還活著」。

▼張姓留學生透露當時她逃生的動線。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼張姓留學生透露當時她逃生的動線。（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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