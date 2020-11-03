維也納遭恐攻「擊發百槍」　外交部：奧地利僑民均安

▲奧地利維也納發生恐攻後，當地警方盤查路上民眾。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

針對奧地利首都維也納當地時間2日晚間發生恐怖攻擊，外交部已致電奧地利駐台代表，協請他代表我國政府與人民，對遇難的奧國民眾及家屬表達誠摯哀悼慰問。而我國駐奧地利代表處則回報，台灣旅奧僑民均未受恐攻傷害。

奧地利當時發生的恐怖攻擊，由多名槍手分別在市中心接近猶太教堂的6處地點開槍掃射，據悉至少擊發100槍，目前已釀2死15傷。根據路透社報導，奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）指出，多名「重武裝且危險」的槍手尚未落網，警方已經封鎖維也納市中心大部分區域並進行搜索。

對此，外交部表示，外交部政務次長曾厚仁奉外交部長吳釗燮指示，在事發後已致電奧地利駐台代表陸德飛(Roland Rudorfer)，代表我國政府與人民對遇難的奧國民眾及家屬表達誠摯哀悼慰問，也嚴正譴責這次恐怖攻擊，並願在這艱難時刻，與奧地利人民團結一起。

陸德飛回應表示，誠摯感謝我政府在第一時間表達關心慰問，願即回報維也納，奧地利警方正積極緝捕兇嫌，後續發展將與我方保持聯繫。

外交部指出，奧地利警方還在追捕逃逸的恐怖份子，相信這次恐攻的動機不久會更明朗，而近來在歐洲陸續發生恐怖攻擊事件，已引起國際社會普遍關切，我國基於人權立國的理念，重申反對任何仇恨攻擊，譴責恐怖攻擊對民主社會的傷害，一貫主張透過對話解決歧見。

外交部也強調。從我國駐奧地利代表處回報來看，我國旅奧僑民均未受恐攻傷害，外交部將持續關注奧地利情勢發展，並與國內相關單位保持密切聯繫，隨時對我旅奧僑民及在我國境內的外僑提供必要協助，確保民眾安全。