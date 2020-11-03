影片曝！受害者「中槍倒地」裝死爬起…　維也納槍手狠回頭補槍

▲維也納恐攻仍有兇手在逃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

奧地利首都維也納（Vienna）2日晚間發生恐攻事件，多名槍手分別在市中心接近猶太教堂的6處地點開槍掃射，據指出至少擊發100槍甚至更多，造成至少1人死亡、7人重傷，目前還有一名槍手在逃。最新曝光畫面顯示，一名受害者中槍倒地後仍有意識，等槍手離開後起身，沒想到槍手竟又回頭補槍，行徑相當殘忍。

根據路口監視器畫面顯示，一名槍手拿著長槍在路邊緩慢前進尋找目標，當時有一名身穿深色衣服的民眾躲在窗邊，結果仍被槍手發現並朝他開了一槍。民眾中槍倒地後仍有意識，他趁著槍手跑走後緩緩起身，沒想到這時槍手又回頭朝他補了一槍，行徑相當殘忍。

奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）指出，多名「重武裝且危險」的槍手尚未落網，警方已經封鎖維也納市中心大部分區域並進行搜索。他告訴當地媒體「ORF」，「我們已經將幾個特種部隊一同組織行動，他們現在正在尋找可疑的恐怖分子，所以我沒有限制他們只在維也納進行搜索，因為這些罪犯正在移動。」

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）稱這起攻擊為「可憎的恐怖攻擊」，並表示軍方會戍守維也納周邊，讓市中心的警方專心執行反恐任務。官方目前僅定調事件為恐攻，但槍手身分及確切犯案動機尚不清楚。

影片恐造成不適，請斟酌觀看。



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