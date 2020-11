維也納槍手「狂轟100槍」2死15傷！酒吧夜店被打爛　總理：可憎恐攻

▲奧地利反恐部隊持槍在維也納進行搜索。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

奧地利首都維也納(Vienna)周一(2日)晚間發生恐攻事件,多名槍手分別在市中心接近猶太教堂的6處地點開槍掃射,據指出至少擊發100槍甚至更多。先前消息死亡人數為7人,不過最新外媒消息指出至少7人重傷,確定1人死亡,槍手1死,其餘黨羽仍在逃。

路透社報導,奧地利內政部長內漢默(Karl Nehammer)指出,多名「重武裝且危險」的槍手尚未落網,警方已經封鎖維也納市中心大部分區域並進行搜索。他告訴當地媒體「ORF」,「我們已經將幾個特種部隊一同組織行動,他們現在正在尋找可疑的恐怖分子,所以我沒有限制他們只在維也納進行搜索,因為這些罪犯正在移動。」

▼貼心提醒:影片可能造成不適,請斟酌觀看。

VIDEO: Terrifying moments when gunshots were heard and terrorists started shooting near #synagogue - one of the residents (recording video) in #Vienna seen running with others for saving their lives.#ViennaAttack #ViennaShooting #Austria pic.twitter.com/dPrjgkZI5r