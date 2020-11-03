北海岸拜拜完…機車突熄火！婦默默沿路推車　幸運遇到金山暖警

▲婦人機車突熄火發不動求救無門，幸遇金山暖警道路神救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市一名徐姓婦人日前騎機車到北海岸的廟宇參拜，結束後返回時，行經台二線濱海公路石門段突然熄火，試著要重新發動也發不動，用腳踩也沒反應，只好牽著機車一步步行走，剛好遇到石門分駐所員警巡邏發現，幫忙聯絡機車行更換電池，徐婦感動直說「金山警察真棒」。

警方說，年約50歲的徐姓婦人住基隆，於10月31日前往北海岸廟宇參拜，結束後，騎乘機車行經在台二線上突然熄火故障，附近無修車廠，且人煙稀少，看著一輛輛車行駛而過，徐婦卻只能在冷風中的大馬路上緩緩牽車行走，束手無策。

▲婦人開心的跟警方要求合照，直呼「金山警察真棒」。

新北市金山警分局石門分駐所員警李宗翰、王崴下午3時許執勤巡邏見狀，主動關心詢問機車狀況後，李員告訴徐民勿慌張，並幫助聯絡附近機車行協助修繕，王員則在旁安慰徐民，約10分鐘左右機車行便開貨車前來修理，並幫徐婦更換電池，機車順利發動。

徐婦感動說，猶如「神明保佑」讓我遇到你們，大讚金山警分局的員警主動熱心，開心的跟警方要求合照，隨後徐婦安心地，騎著修好的機車回家，她直呼「金山警察真棒」。

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